Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OL : Tanner Tessmann forfait à Lorient

Par Matthieu Margueritte
Tanner Tessmann @Maxppp
Lorient Lyon
betclic
1 3.07 N 3.45 2 2.15 Bonus 100€

Dimanche, l’Olympique Lyonnais se rend à Lorient (14e journée) avec l’objectif d’enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Un objectif que les hommes de Paulo Fonseca tenteront de remplir sans le milieu Tanner Tessmann.

La suite après cette publicité

L’Équipe annonce en effet que l’Américain ne sera pas dans le groupe retenu par le coach portugais pour aller en Bretagne. Victime d’une alerte musculaire à une cuisse, Tessmann sera préservé, l’OL ne souhaitant prendre aucun risque avec une blessure qui n’est pas jugée très grave.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Tanner Tessmann

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Tanner Tessmann Tanner Tessmann
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier