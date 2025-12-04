OL : Tanner Tessmann forfait à Lorient

Dimanche, l’Olympique Lyonnais se rend à Lorient (14e journée) avec l’objectif d’enchaîner une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Un objectif que les hommes de Paulo Fonseca tenteront de remplir sans le milieu Tanner Tessmann.

L’Équipe annonce en effet que l’Américain ne sera pas dans le groupe retenu par le coach portugais pour aller en Bretagne. Victime d’une alerte musculaire à une cuisse, Tessmann sera préservé, l’OL ne souhaitant prendre aucun risque avec une blessure qui n’est pas jugée très grave.