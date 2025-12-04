CdF, 32es : la date du match Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d’Or-OL a été fixée

Le 32e de finale de Coupe de France entre Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d’Or (R1) et l’Olympique Lyonnais a déclenché une polémique. La raison ? Les deux clubs souhaitaient que la rencontre se joue le vendredi 19 décembre au Groupama Stadium, mais le diffuseur, beIN Sports préférait le dimanche soir. Une solution qui n’arrangeait pas les Gones. Au final, c’est beIN Sports qui a eu le dernier mot. La nouvelle a d’ailleurs été officialisée par un communiqué de la patronne des Rhodaniens, Michele Kang.

«Depuis cet été, nous avons contribué à reconstruire l’Olympique Lyonnais. Nous avons redonné du sens à ce que nous faisons au quotidien pour notre club. Je sais à quel point la Coupe de France est un tournoi à part. Cette compétition porte en elle des valeurs fortes pour notre sport et incarne l’idée même que toutes les équipes ont une chance de réaliser leurs rêves, qu’importe d’où elles viennent. C’est pour cela que malgré les nombreuses difficultés rencontrées, nous avons décidé que le match F.C. Saint Cyr Collonges Au Mont d’Or - OL se jouera au Groupama Stadium le dimanche 21 décembre, à 21 heures. Cela représentera un important effort financier de notre part dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr pour qui cela était très important, pour nos supporters, notre communauté, et plus largement pour tous les amoureux du football. Je tiens également à remercier nos joueurs. Même si cette date du dimanche n’était clairement pas idéale pour eux, ils ont souhaité que nous puissions tout faire pour accueillir ce dernier match au Groupama Stadium avant la trêve de fin d’année. Je compte sur vous tous pour venir soutenir cette grande fête du football. Votre mobilisation sera importante et continuera de nous donner la force qui permet à l’Olympique Lyonnais de rayonner», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel de l’OL.