Real Madrid : Endrick ne veut toujours pas partir

Endrick, à seulement 19 ans, traverse une période délicate au Real Madrid : il est le seul joueur disponible à ne pas avoir encore joué une minute sous Xabi Alonso. Après une blessure musculaire et une rechute lors du Mondial des clubs, il a été préservé par le staff technique. Depuis qu’il est rétabli, le jeune Brésilien observe depuis le banc son concurrent Gonzalo, qui peine lui aussi à trouver sa place. Malgré cette situation, Endrick ne baisse pas les bras et continue de travailler avec détermination, comme il l’a toujours fait depuis ses débuts précoces en Europe et au Brésil selon AS.

À Valdebebas, il s’entraîne intensément pour s’adapter aux exigences tactiques de Xabi Alonso, sans jamais se plaindre. La concurrence avec Gonzalo reste forte, mais constructive, et Endrick sait que son heure viendra. Chaque minute sur le terrain devra être exploitée au maximum, comme il l’a montré la saison dernière sous Ancelotti. Sa patience et sa persévérance témoignent de sa détermination à ne jamais reculer devant le combat et à saisir sa chance lorsqu’elle se présentera. Belle mentalité de la part du jeune Brésilien.