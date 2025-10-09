EdF : Didier Deschamps optimiste pour Kylian Mbappé

L’équipe de France affronte l’Azerbaïdjan ce vendredi au Parc des Princes (20h45), à l’occasion de la troisième journée des qualifications à la Coupe du monde 2026. Ce jeudi, à la veille du match, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui d’évoquer l’état de forme d’un certain Kylian Mbappé.

«C’est plus sa sensibilité par rapport à sa cheville, il a suivi le programme prévu. Il doit s’entraîner ce soir. Si tout se passe bien, il sera concerné demain», a indiqué le sélectionneur des Bleus. «Je veux jouer, le coach veut que je joue, je pense qu’il n’y aura pas de problème. Je me sens bien, on discute avec le coach. Je vais m’entrainer aujourd’hui, c’est le dernier essai mais je n’ai pas d’inquiétude particulière», avait de son côté assuré le capitaine français.