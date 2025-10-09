L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire mieux payé que Rabiot et Modric

Quand il est arrivé à l’AC Milan en 2022, Divock Origi (30 ans) ne pensait sûrement pas vivre une telle mésaventure. Arrivé en provenance de Liverpool, club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2019, l’ex-supersub des Reds n’a pas vraiment brillé lors de la saison 2022/2023 (2 buts, 1 passe décisive en 36 matches). Ce que l’international belge (32 sélections, 3 buts) ne savait pas, en revanche, c’est qu’il ne rejouerait plus en équipe première.

Prêté à Nottingham Forest en 2023/2024, Origi ne s’est pas montré plus efficace pour son retour en Premier League (0 but, 1 passe décisive en 20 matches). Sous contrat jusqu’en 2026, l’attaquant est donc logiquement revenu à Milan. Mais là, deuxième déconvenue. Devenu conseiller du club lombard, Zlatan Ibrahimovic envoyait le Belge chez les jeunes. «Origi et Ballo-Touré sont appelés, mais à Milano Futuro. Ils ne font pas partie du projet de l’équipe première.»

Payé 4 M€ nets par an sans jouer

Mis au placard depuis 2024, Origi n’a donc disputé que 1187 minutes sous le maillot milanais depuis 2022, soit une trentaine de minutes par rencontre (il en a joué que 36). Et sa dernière apparition en Serie A remonte au 28 mai 2023 contre la Juventus (4 minutes disputées). Enfin, le joueur ne s’entraînait même plus à Milan dernièrement, mais à Florence ou à Rome. Une situation totalement lunaire puisque Divock Origi est tout simplement le joueur le mieux payé de l’effectif rossonero ! Avec ses 4 M€ annuels nets, l’ancien Red touche plus d’argent que la légende Luka Modric et la dernière recrue, Adrien Rabiot (hors primes).

Face à cette situation, nous vous avions révélé en exclusivité cet été que l’AC Milan travaillait déjà sur une résiliation de contrat et que le joueur avait des pistes au Moyen-Orient (Qatar, Iran, Arabie saoudite), en Grèce, Russie, Serbie et en Serie B italienne. Au final, Origi n’a pas bougé. Ce soir, la Gazzetta dello Sport assure que Milan est enfin en passe de régler ce problème et qu’il ne reste plus que des derniers détails juridiques pour signer cette séparation. Aucune information sur les détails financiers du deal n’a filtré, mais Milan se rappellera pendant longtemps d’un des plus gros flops de l’histoire du club.