AC Milan : la confidence de Zlatan Ibrahimovic sur le transfert d’Adrien Rabiot

Libre de tout contrat il y a un an, Adrien Rabiot avait surpris tout son monde en signant à l’Olympique de Marseille. Depuis, le milieu de terrain a été poussé vers la sortie par les Phocéens et a rebondi à l’AC Milan. Conseiller du club lombard, Zlatan Ibrahimovic a expliqué que les Rossoneri avaient déjà tenté par le passé de recruter le Français.

« Il devait venir il y a un an, nous avions essayé, mais il voulait jouer en France », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Aujourd’hui, les Rossoneri ne cachent pas leur satisfaction après avoir récupéré l’ancien Marseillais.