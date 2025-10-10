Serie A
AC Milan : la confidence de Zlatan Ibrahimovic sur le transfert d’Adrien Rabiot
1 min.
@Maxppp
Libre de tout contrat il y a un an, Adrien Rabiot avait surpris tout son monde en signant à l’Olympique de Marseille. Depuis, le milieu de terrain a été poussé vers la sortie par les Phocéens et a rebondi à l’AC Milan. Conseiller du club lombard, Zlatan Ibrahimovic a expliqué que les Rossoneri avaient déjà tenté par le passé de recruter le Français.
La suite après cette publicité
« Il devait venir il y a un an, nous avions essayé, mais il voulait jouer en France », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Aujourd’hui, les Rossoneri ne cachent pas leur satisfaction après avoir récupéré l’ancien Marseillais.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire, mieux payé que Rabiot et Modric
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’AC Milan va se débarrasser d’un des plus gros flops de son histoire, mieux payé que Rabiot et Modric
Explorer