OL : le clan Malick Fofana annonce du très lourd pour le mercato

Malick Fofana a pris le pouvoir. Cette saison, le Belge est l’un des leaders de l’Olympique Lyonnais. C’est certainement pour cette raison que Paulo Fonseca estime que son joueur peut encore mieux faire. «Je dois dire que j’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire davantage. Il en a la capacité, et il sait que j’attends plus de lui. […] Un joueur comme Malick doit être constant : il ne peut pas faire un bon match puis un match moyen. Il peut et doit faire plus. Cela commence à l’entraînement. Il doit comprendre que cette saison est importante pour lui», a expliqué le technicien portugais la semaine dernière en conférence de presse. Un message parfaitement entendu par l’ailier, qui a été à la conclusion d’une superbe action collective des Gones contre Toulouse.

Il s’agissait seulement de son 2e but de la saison. A cela, on peut ajouter une passe décisive. Le tout en 9 apparitions toutes compétitions confondues, dont 8 dans la peau d’un titulaire. Au-delà des chiffres, le virevoltant Fofana est un atout précieux sur son côté gauche, où sa vitesse, sa percussion et ses dribbles font des ravages. Les joueurs de l’OM peuvent en témoigner. Pourtant, l’OL aurait pu ne plus profiter de ses qualités cet été. En proie à des difficultés financières, les pensionnaires du Groupama Stadium n’étaient pas fermés à une vente de l’ancien joueur de La Gantoise. Ce dernier était suivi par de grosses écuries mais il n’était jamais le plan A. D’autres, moins huppées, se sont positionnées. Mais elles ne correspondaient pas à ses attentes.

L’entourage de Fofana prépare déjà son avenir

En effet, Het Laatste Nieuws précise ce vendredi qu’il a reçu une proposition importante de la part d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Everton et Fulham étaient aussi disposés à poser les 45 M€ demandés par les Gones. Mais Malick Fofana n’était pas emballé et a donc préféré faire le choix de la sagesse en restant à Lyon. « Fofana se sent très valorisé à Lyon. Il ne voulait pas prendre ce risque », a révélé à HLN Frederico Pena, le directeur général de Roc Nation Sports qui est l’agence qui représente les intérêts du joueur. En effet, il s’agit d’une année cruciale avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Le Diable Rouge, qui sait qu’il attirera du beau monde si jamais il fait de bonnes choses entre Rhône et Saône et avec son pays, a de quoi être motivé.

Le boss de la société qui représente aussi Vinícius Júnior, Endrick, Gabriel Martinelli ou encore Kevin De Bruyne (Napoli) a évoqué le jeune talent belge pour lequel il rêve plus grand. « Nous avons découvert Fofana grâce à notre propre équipe de recrutement. C’est un talent exceptionnel qui se prépare progressivement à un transfert. L’année prochaine, la Coupe du Monde aura lieu aux États-Unis, berceau de la Roc Nation. Nous voulons former des joueurs capables de briller là-bas. Fofana correspond parfaitement à ce profil. Fofana est un footballeur fantastique avec une assurance naturelle. Ne sous-estimez pas l’importance de l’image de nos jours.» Avec Malick Fofana, qui a signé un contrat amélioré avec son équipementier, Roc Nation vise aussi de nouveaux partenariats lucratifs dans le futur.

Un transfert dans un top club, rien de moins

Car pour Frederico Pena, le Lyonnais est une mine d’or et une future grande star. « On veut faire sortir Fofana de sa coquille. Il a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Kevin De Bruyne, mais il faut aussi qu’il devienne une personnalité en dehors du terrain. C’est ce sur quoi nous voulons travailler ensemble. Vous savez ce que veut la nouvelle génération de supporters ? Se connecter avec les joueurs et connaître leur histoire. "Dans quel joueur est-ce que je me reconnais ? Qui est-ce que je veux admirer ?" Il faut être un modèle. Le marketing et les médias sont importants pour cela. Même si, bien sûr, la performance sur le terrain reste essentielle. C’est sur cela que Fofana doit se concentrer dès maintenant. Le reste viendra plus tard »

Mais un nouveau cap pourrait être passé pour lui dans les prochains mois en rejoignant un très grand club. « C’est la saison où Fofana veut se montrer au monde, surtout à la Coupe du Monde. S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10. On croit beaucoup en lui à Roc Nation. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place.» Pour cela, Malick Fofana doit faire de grandes choses sous le maillot frappé du lion et avec les Diables Rouges. Certaines rumeurs évoquent un prix de départ de 60 M€ l’été prochain. Il faut noter que La Gantoise conserve un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert du Gone. Ce qui est sûr, c’est que le clan Fofana ne vise que le haut du panier pour le Belge de 20 ans. L’OL ne s’en plaindra pas.