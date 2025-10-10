Un grand club veut s’offrir Mike Maignan

Les internationaux tricolores font décidément parler d’eux. Quand ce n’est pas l’état de santé de Kylian Mbappé qui fait couler de l’encre, c’est l’avenir de certains d’entre eux qui est au centre des discussions. En effet, plusieurs joueurs de l’équipe de France voient leurs noms circuler un peu partout ces derniers temps. C’est le cas de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté, tous deux en fin de contrat et liés au Real Madrid. Dans le même cas que ses deux compatriotes, Mike Maignan (30 ans) fait la Une ce vendredi en Italie. Son avenir est de nouveau le sujet qui fait parler de l’autre côté des Alpes. C’était le cas durant cet été où l’ancien portier du LOSC a dit oui à Chelsea, qui a proposé 15 M€ pour le joueur français.

Problème, les Rossoneri n’étaient pas vendeurs. Ils ont tout de même fait savoir qu’une offre de 25 M€ pourrait les faire céder. Mais les Blues ont refusé de mettre autant sur un gardien trentenaire qui entrait dans sa dernière année de contrat. Ils ont ainsi jeté l’éponge. De son côté, "Magic Mike" a dû digérer cet échec. Mais une discussion avec Massimiliano Allegri, tout juste arrivé sur le banc rossonero, a remis de l’ordre dans tout ça. L’ancien du PSG est donc reparti pour une nouvelle saison, lui qui a été rejoint ensuite par ses amis Adrien Rabiot et Christopher Nkunku. Titulaire indiscutable, le portier a déjà participé à 7 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Dans le détail, il a été utilisé 5 fois en Serie A et 2 fois en Coupe d’Italie.

Un départ libre de Maignan qui profiterait à la Juve

Son bilan est plutôt bon puisqu’il n’a encaissé que 3 buts et réalisé 5 clean-sheets. Maignan, qui n’a manqué qu’une seule rencontre à la suite d’un pépin au mollet, n’est pas étranger au bon début de saison de son équipe. Une formation qui est actuellement classée 3e en championnat. Les bonnes prestations du Français ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport révèle qu’un gros club s’intéresse de très près à lui. Il s’agit de la Juventus. Le média au papier rose révèle que les discussions entre Mike Maignan et l’AC Milan concernant une prolongation de contrat sont toujours au point mort. Il ajoute même qu’à moins de changements dans ses plans, le gardien de 30 ans quittera les Rossoneri cet été 2026, une fois son bail terminé. Il souhaite tenter un nouveau challenge, bien qu’il apprécie beaucoup Allegri.

Si une expérience ailleurs en Europe l’intéresse, lui qui a été approché par Chelsea et le Bayern Munich il y a quelques mois, l’Italie est toujours une possibilité. La Juve souhaite en faire son futur gardien. Sous l’impulsion de Damien Comolli, la Vieille Dame recherche des éléments expérimentés et charismatiques «pour élever le niveau de l’équipe» précise la GdS. Maignan coche toutes les cases selon les dirigeants bianconeri, qui ont été séduits par sa prestation contre la Juve il y a quelques jours et qui veulent se lancer sur ce dossier complexe. Car il faudra convaincre le joueur de signer chez eux, tout en lui offrant un salaire à la hauteur de ses attentes. De plus, il faudra faire avec une concurrence acharnée. La Juventus devra aussi voir que faire de Michele Di Gregorio, très apprécié en Angleterre, en cas de signature de Maignan. Ce qui est sûr, c’est qu’elle veut un nouveau patron dans ses cages et que "Magic Mike" est l’élu selon la direction.