Zinedine Zidane et Universe Football s’associent à la Kings League

Ça ne vous aura sans doute pas échappé ces derniers jours. Zinedine Zidane était présent au stade Vélodrome dans la préparation d’un événement avec son agence Universe Football. On connaît désormais le but de ce projet. L’ancien numéro 10 des Bleus et son partenaire ont frappé fort en s’associant avec la Kings League pour créér The Universe League.

«Entre show, football et hommage, "The Universe League" réunira sur la pelouse de l’Orange Vélodrome des légendes Parisiennes, Marseillaises, Madrilènes et Barcelonaises, pour une rencontre exceptionnelle mêlant sport, émotions et spectacle», explique le communiqué. L’evenement se déroulera au Vélodrome le 7 décembre prochain.