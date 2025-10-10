Eliminatoires CM - Europe
EdF: quand Thauvin égale un record de… Didier Deschamps
Florian Thauvin a retrouvé le chemin des filets avec les Bleus pour la première fois depuis plus de six ans. L’attaquant a ainsi mis fin à une disette de 6 ans et 3 mois entre deux buts en équipe de France.
Il s’agit du plus long intervalle entre deux réalisations pour un joueur tricolore depuis… Didier Deschamps, buteur face au Portugal en janvier 1997 après une attente de 6 ans et 11 mois. Voilà un joli clin d’œil entre le joueur de 32 ans et son entraîneur.
