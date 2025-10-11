Équipe de France : comment jouer sans Kylian Mbappé ?

Il n’y a pas de doute, Kylian Mbappé (26 ans) est redevenu un élément indispensable. Déjà maître du jeu dans le Real Madrid de Xabi Alonso, Kylian Mbappé est également le joueur le plus décisif avec l’équipe de France depuis le début des éliminatoires au Mondial 2026. Buteur contre l’Ukraine, puis contre l’Islande au mois de septembre, c’est aussi le capitaine tricolore qui a débloqué la situation contre l’Azerbaïdjan, vendredi soir (3-0). Sa blessure contractée en fin de match a rassuré le Real Madrid puisqu’il devrait ainsi retourner à l’entraînement avec ses coéquipiers la semaine prochaine, mais elle privera Didier Deschamps de son capitaine pour le match décisif en Islande, lundi (20h45).

Quel numéro 9 en Islande ?

Sans Kylian Mbappé ni Marcus Thuram - blessé et non convoqué - le sélectionneur tricolore dispose de deux options à ce poste, à commencer par Hugo Ekitiké. Après des débuts encourageants sur l’aile contre l’Azerbaïdjan, l’attaquant de Liverpool estime ne pas avoir montré tout son potentiel : « j’étais un peu frustré à la mi-temps parce que je sais que je peux apporter beaucoup plus dans le jeu, j’avais un rôle de pivot en première mi-temps et je trouvais que je n’aidais pas assez l’équipe », a-t-il exprimé en zone mixte.

Autre option, Jean-Philippe Mateta (28 ans). Entré en jeu pour les dix dernières minutes, il n’a pas eu beaucoup d’occasions de peser sur le match, mais son profil pourrait correspondre au 4-2-3-1 apprécié par Didier Deschamps, le 4-4-2 tenté vendredi n’ayant pas vraiment porté ses fruits. « En première mi-temps, on a ronronné, on a manqué de vitesse dans la circulation de balle, de verticalité », reconnaissait Didier Deschamps. Il pourrait être tenté de revenir au 4-2-3-1 pour placer Michael Olise au cœur du jeu, derrière Hugo Ekitiké ou Jean-Philippe Mateta.

Florian Thauvin récompensé ?

Mais peu importe le système, les leaders devront hausser le niveau. À l’image de Michael Olise, qui va devoir se montrer en tant que leader de l’attaque, lui qui « n’a pas fait son meilleur match, il a eu plus de déchet sur le plan technique », d’après Didier Deschamps. Kingsley Coman pourrait aussi retrouver une aile droite où il est plus à l’aise. À ses côtés, Florian Thauvin pourrait également débuter après son entrée de rêve contre l’Azerbaïdjan, lui qui a tout de même gagné des points face à la concurrence.

Car Maghnes Akliouche semble encore trop timide pour débuter en Islande, et le système n’aide pas vraiment Christopher Nkunku, habitué à jouer à deux attaquants à l’AC Milan. Pour le reste, la composition devrait également changer par rapport à celle alignée à Paris, puisque Jules Koundé devrait retrouver sa place de titulaire, Lucas Digne pourrait débuter derrière Manu Koné et Eduardo Camavinga au milieu. Ibrahima Konaté, forfait, a lui été remplacé par Benjamin Pavard. Mais il faudra montrer plus en Islande, avec la possibilité d’obtenir déjà un billet pour l’Amérique et le Mondial 2026.