Hansi Flick a trouvé les défauts tactiques du Barça, le virus FIFA continue de frapper les joueurs

Hansi Flick a pointé du doigt les problèmes défensifs du Barça

Durant cette trêve internationale, le Barça de Flick a identifié des erreurs défensives répétées lors des défaites contre le PSG et Séville, liées à un manque de coordination et des décisions tactiques mal anticipées. Les buts encaissés sont souvent nés de sauts mal placés de Koundé et Cubarsí sous pression, provoquant le désordre et des espaces exploités par les adversaires. Les joueurs comme De Jong, Lamine Yamal et Eric Garcia n’ont pas su corriger ces failles en temps réel, aggravant la situation. Cette désorganisation a alimenté un manque de confiance visible à Séville, où la fatigue a amplifié les erreurs collectives. Flick et son staff travaillent désormais à corriger ces lacunes avant les prochains matches.

Le Virus FIFA continue de faire des dégâts

Dani Olmo, Franco Mastantuono et Kylian Mbappé ont quitté prématurément leurs sélections en raison de blessures. De quoi relancer le débat sur la surexploitation des joueurs et l’organisation de plus en plus de matchs par la FIFA. L’Espagne est en colère au sujet de la sortie sur blessure de la star Kylian Mbappé. « Mbappé, un but et une alarme », écrit AS sur sa Une. Touché à la cheville droite, le numéro 10 tricolore a dû céder sa place à la 82e minute. Un scénario qui a fait grincer des dents chez nos voisins. Kylian Mbappé était déjà arrivé diminué à Clairefontaine à cause de cette même cheville. Si le Real Madrid n’a pas encore réagi, la presse espagnole a déjà jugé la décision de faire jouer Mbappé irresponsable. On s’inquiète aussi pour Franco Mastantuono, touché aux ischio-jambiers. Absent cette nuit lors de la victoire contre le Vénézuela (1-0), il manquera aussi la rencontre face à Porto Rico. Enfin, le milieu du Barça Dani Olmo s’est quant à lui blessé à la jambe gauche et manquera les deux prochains matchs de qualification de l’Espagne pour la Coupe du Monde 2026 contre la Géorgie et la Bulgarie. Arrivé au camp d’entraînement déjà fatigué, il n’a pu compléter qu’une partie de la séance avant que des examens confirment une lésion musculaire. Il est ainsi rentré à Barcelone pour entamer sa convalescence et sa participation au Classico prévu dans deux semaines est compromise.

Un but historique pour Memphis Depay

« De flop à United à légende néerlandaise », écrit le Mirror pour Memphis Depay. Malgré un passage difficile à Manchester United où il n’a marqué que sept buts en 53 matchs, il a su surmonter ses échecs en club pour devenir le meilleur buteur de tous les temps des Pays-Bas. Son 53ᵉ but, marqué lors de sa 103ᵉ sélection en fin de match face à Malte, confirme sa constance internationale. Avec encore une Coupe du Monde et un Euro devant lui, Depay continue de briller et de laisser son empreinte sur le football néerlandais et prouve que son talent dépasse largement les difficultés rencontrées en club.