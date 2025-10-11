Qualifications CdM 2026 : l’Espagne surclasse la Géorgie, le Portugal et l’Italie s’imposent

Privée de Lamine Yamal et de Fabian Ruiz, l’Espagne a dominé la Géorgie (1-0) à l’Estadio Manuel Martínez Valero d’Elche, lors de cette nouvelle journée d’éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Supérieure dans le jeu, la Roja ouvrait le score grâce à Yéremi Pino (24e, 1-0) après une remise de Le Normand sur un long ballon de Pedri. Quelques minutes plus tard, Ferran Torres était fauché par Mamardashvili dans la surface. Finalement, le gardien de Liverpool se rattrapait en arrêtant le penalty de l’attaquant du FC Barcelone (30e).

En seconde période, Mikel Oyarzabal fusillait la cage géorgienne d’un superbe coup franc direct (64e, 2-0). Avec cette victoire tranquille, Luis de la Fuente et les siens ont conforté leur avance au classement de cette poule G, avant de recevoir la Bulgarie mardi. Quant à Khvicha Kvaratskhelia et ses coéquipiers, la course au barrage se complique. D’autant plus que la Turquie, prochain adversaire de la Géorgie dans ce groupe, a étriqué la Bulgarie (1-6) à Sofia. Arda Güler (22e) et Kenan Yildiz (53e et 56e) ont notamment brillé, tout comme l’ancien Lillois Zeki Çelik (66e). Avec cette victoire, l’Ay-Yıldızlılar occupe la place de barragiste, avec trois points d’avance sur la Géorgie.

Le Portugal in extremis, l’Italie ne lâche pas la Norvège

Dans la poule F, le Portugal a longtemps cherché la solution face à l’Irlande, à l’Estadio José Alvalade de Lisbonne. Cristiano Ronaldo a même vu son penalty être repoussé par Caiomhim Kelleher (75e). Mais la Seleçao est finalement repartie avec la victoire (1-0), grâce à un but dans le temps additionnel de Ruben Neves (90e+1)… avec le maillot 21 en hommage à Diogo Jota. Une victoire qui permet au Portugal de conforter sa première place du groupe G, avant d’affronter la Hongrie.

Troisième match et troisième victoire pour l’Italie de Gennaro Gattuso, qui s’est imposée face à l’Estonie (1-3), à Tallinn, avec des buts de Moïse Kean (5e), de Mateo Retegui (38e) et de Francesco Pio Esposito (74e). Une rencontre marquée par une bourde de Gianluigi Donnarumma qui a permis à Rauno Sappinen de réduire l’écart (76e), sans conséquence. Une victoire importante pour la Squadra Azzurra, qui reste deuxième du groupe G, à six points de la Norvège. Elle recevra Israël à Udine, mardi. L’Estonie, quatrième, affrontera la Moldavie. Enfin, l’Albanie a pris le meilleur sur la Serbie dans le groupe K et prend une option pour les barrages.

Les résultats du multiplex de 20h45 :

Groupe E

Bulgarie 1 - 6 Turquie : Radoslav Kirilov (13e) / Arda Güler (11e), Viktor Popov (49e, CSC), Kenan Yildiz (53e et 56e), Zeki Çelik (66e) et Irfan Kahveci (90e+3)

Espagne 2 - 0 Géorgie : Yéremi Pino (24e), Mikel Oyarzabal (64e)

Groupe F

Portugal 1 - 0 Irlande : Ruben Neves (90e+1)

Groupe I

Estonie 1 - 3 Italie : Rauno Sappinen (76e) / Moïse Kean (5e), Mateo Retegui (38e), Francesco Pio Esposito (74e)

Groupe K

Serbie 0 - 1 Albanie : Rey Manaj (45e+2)