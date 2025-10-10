AS Monaco : le couac Paul Pogba pose déjà question

Bonne ou mauvaise pioche ? Cet été, l’AS Monaco a frappé fort en accueillant Paul Pogba. Un transfert qui était inimaginable il y a encore quelques années. Mais le Français, qui a été suspendu plusieurs mois à la suite d’un contrôle antidopage positif à la Juventus, était libre et sur le marché. Le 28 juin dernier, il a finalement choisi le projet offert par l’écurie princière jusqu’en juin 2027. Dans la foulée, il a expliqué sa décision. «Je suis d’abord très heureux de pouvoir reporter un maillot de football. Avec l’AS Monaco, c’est un plaisir et un honneur de faire partie de cette liste de grands joueurs passés par l’AS Monaco. C’est la première étape, sentir les terrains de football. Juste de reprendre. Et après, revenir en forme le mieux possible pour aider l’équipe, le mieux que je peux. Être tout seul pendant deux ans, ce n’est pas pareil qu’être avec un groupe. Je suis déterminé, je suis impatient d’être avec eux.»

Le Pogback de nouveau reporté

Mais la patience de Pogba est mise à rude épreuve. Comme expliqué sur notre site, le Français a dû suivre scrupuleusement un programme de réathlétisation. Il a beaucoup travaillé. Le tout dans une bonne ambiance puisqu’il a su se faire apprécier très vite du groupe. Tout le monde attendait à présent de le voir à l’œuvre ailleurs que sur les réseaux sociaux de l’AS Monaco, où on a pu le voir tâter le cuir à l’entraînement. La semaine passée, son entraîneur, Adi Hütter a donné de ses nouvelles. «Il en fait de plus en plus avec l’équipe. Notre objectif était peut-être qu’il soit dans le groupe pour le match contre Nice (avant la trêve, ndlr), mais c’est un peu tôt. Peut-être que ce sera pour le match suivant, contre Angers, après la trêve internationale (le 18 octobre). J’espère qu’il sera dans le groupe. Il fait encore seulement une partie des séances.»

Il a ajouté : «comme vous pouvez imaginer, ça prend du temps, mais on l’amène de plus en plus proche d’un retour, il a besoin de faire des duels. On verra dans les deux prochaines quelles seront les prochaines étapes, et je pense qu’il pourra être prêt face à Angers, sans vous le promettre, mais ça peut aussi être le match suivant.» Mais le coach, qui va être remplacé par Sébastien Pocognoli, n’aura pas l’occasion de diriger le joueur tricolore. Hier, Nice-Matin a révélé que Pogba s’est blessé durant la semaine. Sa présence face à Angers serait fortement compromise. Une information confirmée par RMC Sport, qui a précisé que la Pioche souffre d’une gêne musculaire à la cuisse droite. Le média français a ajouté que «ce pépin physique n’est pas gravissime, mais il compromet fortement sa présence dans le groupe à Angers après la trêve internationale.»

Plus de 2 ans sans jouer

De son côté, L’Equipe, qui a confirmé son forfait contre le SCO, a indiqué qu’il a passé des examens pour déterminer la nature et la gravité de sa blessure. Plus de deux ans après son dernier match officiel, qui remonte au 3 septembre 2023 (Juventus-Empoli), Paul Pogba connaît un nouveau coup d’arrêt. L’AS Monaco, qui veut prendre son temps avant de le faire rejouer, doit faire preuve de patience, tout comme ses supporters qui attendent toujours de savoir si c’est une bonne ou une mauvaise affaire. Sa blessure fait en tout cas beaucoup parler. Si en France on relate simplement les faits concernant son nouveau pépin physique, ailleurs, on se pose des questions.

En Espagne, la Cadena SER a écrit à son sujet : «le retour de Paul Pogba sur les terrains reste incertain. Le milieu de terrain français, qui a rejoint Monaco cet été après deux ans d’inactivité, n’a pas encore fait ses débuts et souffrirait d’une élongation à la cuisse droite. (…) Le milieu de terrain français semble toujours prisonnier d’une épreuve qui ne montre aucun signe d’apaisement. Pogba, qui a purgé une lourde suspension pour dopage l’empêchant de jouer, a débuté la saison en élaborant un plan de récupération d’environ trois mois, qui lui permettrait de retrouver l’équipe de la Principauté dans des conditions optimales. Cependant, son retour sur les terrains devra être reporté. Finalement, tout porte à croire que la nouvelle date estimée pour le retour de Pogba sur les terrains sera la dixième journée de Ligue 1 contre Toulouse.» «Pogba, encore des ennuis : nouveau problème, les débuts à Monaco sont à nouveau reportés», a titré Tuttosport en Italie.

Son cas inquiète en Europe

Le média italien a ajouté : «il faudra encore attendre les débuts de Paul Pogba avec Monaco. Le milieu de terrain français, absent depuis plus de deux ans en raison d’une blessure et d’une suspension, semblait enfin proche de faire ses débuts. D’autant plus que Hütter avait laissé entendre que l’événement tant attendu pourrait avoir lieu le 18 octobre, contre Angers. Pourtant, le retour de l’ancien joueur de la Juventus semble voué à être une nouvelle fois reporté. Pogba se serait plaint de douleurs à la cuisse droite à l’entraînement. Il devra donc passer des examens, mais pour l’instant, un retour au groupe semble peu probable compte tenu de la reprise du championnat. Il n’en demeure pas moins que le Français fera certainement ses débuts en Ligue 1 avec un autre entraîneur. (…) Pogba, qui a été retenu pour la Ligue des Champions, pourrait bientôt affronter son passé : la Juventus.»

Journaliste pour le Corriere della Sera, Michele Tossani nous a aussi parlé du Français. «En Italie, on ne prête pas beaucoup d’attention à Pogba. Je pense que beaucoup le considèrent comme un ancien joueur. Personnellement, je trouve qu’il lui sera difficile de revenir à un certain niveau. On verra maintenant avec le nouvel entraîneur.» Un coach qui sera Sébastien Pocognoli. En Belgique, où il était sur le banc de l’Union Saint-Gilloise, on estime que relancer Pogba sera l’un de ses plus gros défis sur le Rocher comme l’a expliqué Walfoot. «Le club français ne veut prendre aucun risque avec son joueur. Il préfère qu’il soit apte à 100 % avant de l’intégrer dans le groupe. Ce sera l’un des dossiers que devra analyser Sébastien Pocognoli à son arrivée en terre monégasque. Le coach belge pourrait avoir un impact important sur le futur de la carrière du champion du monde 2018.» Une carrière qui n’a toujours pas redémarré sur les terrains.