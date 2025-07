AS Monaco : les premiers pas de Paul Pogba font déjà l’unanimité

La Pogbamania. Depuis le 29 juin dernier et même dès les premières rumeurs à son sujet dans la Principauté, Paul Pogba fait vibrer tous les amoureux de l’AS Monaco. Et ils ne sont pas les seuls. La venue du champion du monde 2018 sur le Rocher est un véritable événement qui passionne aussi les supporters de l’équipe de France, mais également ceux qui aiment le ballon rond ainsi que la presse. Lors de sa présentation à la presse la semaine dernière, ils étaient d’ailleurs plus d’une cinquantaine de journalistes venus de France, d’Italie mais aussi d’Angleterre. Deux pays où la Pioche a connu des succès, sous les maillots de Manchester United et de la Juventus. Il y a aussi vécu des moments compliqués, notamment en 2023 lorsqu’il a été suspendu 4 ans à la suite d’un contrôle antidopage positif. Une sanction qui a finalement été ramenée à 18 mois.

La suite après cette publicité

La Pogbamania s’empare de Monaco et de la L1

Autorisé à rejouer au football depuis le 11 mars, le champion du monde 2018 a pris le temps de la réflexion, alors qu’il croulait sous les offres. Et c’est finalement celle de Monaco qui l’a convaincu. «Je suis d’abord très heureux de pouvoir reporter un maillot de football. Avec l’AS Monaco, c’est un plaisir et un honneur de faire partie de cette liste de grands joueurs passés par l’AS Monaco. C’est la première étape, sentir les terrains de football. Juste de reprendre. Et après, revenir en forme le mieux possible pour aider l’équipe, le mieux que je peux. Être tout seul pendant deux ans, ce n’est pas pareil qu’être avec un groupe. Je suis déterminé, je suis impatient d’être avec eux», avait avoué le natif de Lagny-sur-Marne, qui en avait également dit plus sur son état de forme. Ce qui est l’une des interrogations après sa signature puisque son dernier match officiel remonte au 3 septembre 2023, soit 22 mois.

La suite après cette publicité

Mais la Pioche, qui a continué à s’entretenir physiquement durant ses mois d’inactivité, s’est montrée claire : «mentalement et physiquement, je suis bien. Aujourd’hui, j’ai vu qu’à Monaco il y avait une structure très bonne de personnes qui vont m’aider à revenir au haut niveau. Mentalement, je suis une personne déterminée à revenir. Reprendre le plaisir que j’avais perdu. Revenir, avec le temps et la patience, à mon meilleur niveau. (…) J’ai envie de revenir sur les terrains, après il ne faut pas que je sois trop pressé. On va prendre le temps qu’il faudra pour être au top de ma forme et pour aider l’équipe. Je n’aiderai pas l’équipe en étant à 50%. Je vais écouter le club, si ça ne tenait qu’à moi, je serai demain sur le terrain (rires). J’ai envie de sentir cette pelouse, les terrains, les ballons. Ça prendra le temps qu’il faudra. Monaco m’a fait un programme XXL pour moi. C’est mon corps qui va me dire. Mon mental et mon physique ont pris un coup. Reprendre le niveau pro c’est intense. Quand mon corps me le dira, je serai de retour sur les terrains.»

Le milieu a déjà conquis tout le monde

Thiago Scuro (DG) en avait également parlé aux médias. « Il faut être réaliste et honnête. On s’attend à un processus de trois mois pour être capable de le réathlétiser. Quand on le voit à la télé, le sport de haut niveau peut sembler facile, mais il faut se rendre compte de l’intensité demandée. Et Monaco est l’une des équipes en Ligue 1 et en Europe les plus intenses en termes de jeu. Donc nos joueurs doivent être très en forme pour être sur le terrain. Mais c’est notre job de lui apporter des outils pour cela.» PP poursuit donc comme prévu son programme de réathlétisation depuis un peu plus d’une dizaine de jours nous a-t-on fait savoir. Peu avare en efforts, le Français découvre son nouvel environnement et prend ses marques avec humilité. Il s’est d’ailleurs très bien intégré à l’équipe, au groupe et au club, avec le caractère qu’on lui connaît selon nos informations.

La suite après cette publicité

Réputé pour être sociable, jovial et marrant, Pogba l’est toujours autant, lui qui apprécie de retrouver la vie de groupe et le quotidien dans un club après avoir été seul durant des mois. Très professionnel, il a par exemple participé aux opérations marketing pour le lancement de la nouvelle chaîne de la Ligue 1 (Ligue 1+). Bref, tout semble plutôt bien se passer pour le moment pour le milieu de terrain, qui y va pas après pas et qui est déjà en train de conquérir tout le monde sans même avoir encore joué. L’engouement est là. Sur les réseaux sociaux du club princier, les vidéos sur Pogba et Ansu Fati, prêté par le Barça, totalisent aujourd’hui plus de 380 millions de vues. En ce qui concerne les nouveaux maillots, plus de la moitié des tuniques pré-commandées étaient au nom de Pogba. Monaco comme son sponsor, Mizuno, peuvent déjà se frotter les mains. L’effet Paul Pogba se fait déjà sentir à l’ASM.