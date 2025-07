MU : Aston Villa ouvre la porte à une arrivée d’Alejandro Garnacho

Sur le départ de Manchester United, les Villans aimeraient relancer l’Argentin, comme ils ont tenté de le faire avec Marcus Rashford. Selon The Mail, Aston Villa serait le dernier club en date à s’être intéressé au joueur de 21 ans. Garnacho préférerait rester en Premier League, ce qui donnerait de l’importance à l’intérêt d’Aston Villa. Le natif de Madrid avait même publié une photo de lui portant le mythique maillot d’Aston Villa floqué "Rashford 9", ce qui pourrait être interprété comme un appel du pied de la part de l’international argentin. Unai Emery a donné beaucoup de temps de jeu à Rashford lors de son passage à Birmingham, ce qui pourrait donner des idées à Garnacho à l’approche de la Coupe du Monde 2026.

L’entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, ne souhaite plus entendre parler de Garnacho. Ce dernier a en effet publiquement critiqué la décision de ne pas être titularisé lors de la finale de Ligue Europa (1-0 perdue contre Tottenham). Par conséquent, il ne figure même pas dans la liste pour la pré-saison des Red Devils. Manchester United estimait auparavant Garnacho à 70 millions de livres sterling, soit environ 80 milliobs d’euros. Cependant ce montant pourrait s’avérer difficile à atteindre, compte tenu de la situation tendue entre le joueur et le club. Néanmoins, tout transfert représenterait une plus-value nette pour United, en vertu des règles de rentabilité et de durabilité financière.