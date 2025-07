Retournement total de situation pour les placardisés de Manchester United !

Au lendemain du départ de Marcus Rashford au FC Barcelone (sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 35 M€), Manchester United s’est ôté une belle épine du pied. Voilà un premier indésirable de parti. Le problème, c’est qu’il y en a encore beaucoup au club. Ils sont 4 : Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony et Tyrell Malacia. Les placardisés n’ont même pas été conviés à participer à la tournée américaine du club, avec notamment un match amical à disputer face à West Ham dimanche. Nouvelle preuve s’il en fallait encore une que Ruben Amorim ne veut plus d’eux dans son effectif.

La suite après cette publicité

Les joueurs sont prévenus. Après une nouvelle saison ratée de A à Z, il va falloir obéir au doigt et à l’oeil de l’entraîneur portugais. Avec les signatures de Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, le technicien a de quoi être satisfait même si le mercato est encore loin d’être terminé. Dans le sens des arrivées comme celui des départs d’ailleurs, et depuis les États-Unis, l’ancien coach du Sporting a pour la première fois ouvert la porte à un retour des 4 mauvais élèves dans sa classe. «Il faut être très prudent quand on recrute un joueur. Si on doit commencer la saison avec cet effectif, je serai content, car tous les joueurs veulent être là. C’est le plus important.»

La suite après cette publicité

Amorim aura «plus d’options»

Cette déclaration tenue en conférence de presse avant la rencontre face à West Ham a surpris la presse présente sur place. Il n’a pourtant jamais caché son envie de voir ces 4 joueurs partir. «Les raisons qui poussent les joueurs à partir sont diverses. Certains joueurs doivent trouver un nouveau poste pour avoir leur place dans l’équipe. D’autres souhaitent relever un nouveau défi et intégrer une nouvelle équipe, précise-t-il. Nous laissons simplement ces joueurs réfléchir et décider. S’ils arrivent à un point où ils devront rejoindre l’équipe, ils le feront parce qu’ils sont nos joueurs.» Voilà un sacré retournement de situation.

Faut-il comprendre aussi que le club ne parvient pas à les vendre? «Je sais pertinemment qu’Omar (Barrada, PDG) et Jason (Wilcox, directeur sportif) ainsi que le club ont fixé un prix pour ces joueurs. S’ils n’atteignent pas ce montant, ils seront avec nous, cela ne fait aucun doute. Je comprends que d’autres clubs attendent peut-être la dernière minute.» Amorim se prépare déjà à voir leur éventuel retour à la fin de l’été. «Je suis prêt à les accueillir. Cela fait plus de concurrence. S’ils veulent participer à la Coupe du Monde, ils doivent jouer et cela me donnera plus d’options. Pour moi, c’est parfait.» Pas grand monde ne l’avait vu venir même si MU reste vendeur.