MU exclut quatre joueurs pour sa tournée estivale

En préparation de sa nouvelle saison, Manchester United va participer aux Premier League Summer Series, un tournoi de pré-saison qui se déroulera aux États-Unis dans les prochains jours. Pour l’occasion, les Red Devils ont nommé une équipe de 32 joueurs pour l’étape américaine de la tournée 2025 et la liste des joueurs sélectionnés par Ruben Amorim a été annoncé.

Parmi les présents, on retrouve les recrues estivales Matheus Cunha, Diego Leon et Bryan Mbeumo. En revanche, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony et Tyrell Malacia ne font pas partie de l’équipe, les quatre joueurs étant annoncés sur le départ cet été. Manchester United affrontera West Ham United, Bournemouth et Everton dans le cadre du tournoi.