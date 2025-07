OM : Roberto De Zerbi annonce du lourd pour Mason Greenwood

Mason Greenwood affiche une forme olympique. Grâce à son but marqué ce soir face à Girona en amical (2-0), l’Anglais porte désormais à 5 son total de buts sur cette pré-saison. Un apport statistique significatif, dont s’est réjoui Roberto De Zerbi en zone mixte.

«Il a été top. Il s’est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l’OM, il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S’il continue comme ça… Il est plus fort que les autres.»