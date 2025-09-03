Ligue Europa : le LOSC n’a pas intégré Ethan Mbappé dans sa liste

Si Kylian Mbappé sera bien entendu au rendez-vous de la Ligue des Champions avec le Real Madrid cette saison, ça ne sera pas le cas de son jeune frère avec le LOSC en Ligue Europa. Les Dogues ont communiqué leur liste de 25 joueurs pour la C3 et Ethan Mbappé n’y figure pas, tout comme André Gomes, en instance de transfert comme nous vous le révélions ce matin.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du PSG n’est pas encore remis de sa blessure en fin de saison dernière où il avait dû se faire opérer de l’ischio-jambier. Son retour approche tout doucement. Il a pu retoucher le ballon à la mi-août. La prochaine étape sera de reprendre l’entraînement collectif avant une possible reprise de la compétition en octobre.