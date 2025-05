LOSC : la saison calvaire d’Ethan Mbappé

Une première saison à oublier. Ethan Mbappé a d’ores et déjà mis fin à son premier exercice sous le maillot du LOSC (14 matchs disputés toutes compétitions confondues, 327 minutes). Touché à l’ischio-jambier contre Angers le week-end dernier, il a dû sortir trois minutes seulement après son entée en jeu. En plus de la déception et de la douleur, le milieu de terrain doit surtout se faire opérer après avoir évalué son état avec le staff médical du club. Il risque plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, d’indisponibilité. Le coup de grâce d’une année où il n’a jamais été épargné.

Ses premières prestations lors de la pré-saison (un doublé contre le Standard de Liège notamment) laissent pourtant de bons présages. Il est d’ailleurs titulaire pour la première fois de sa carrière dès la 2e journée face au SCO et reçoit les louanges de Bruno Genesio. «Il a débuté parce qu’il montre à l’entraînement des choses positives depuis quelque temps. J’ai trouvé une performance très encourageante avec du pressing, des efforts très intenses, une qualité technique intéressante. Il aurait même pu débuter par un but, ce qui aurait été encore mieux.»

Retrouvailles ratées avec Kylian lors de LOSC-Real Madrid

La suite fut bien plus chaotique. D’abord touché aux adducteurs, il a dû se mettre au repos tout le mois de septembre. C’est le début d’une longue série. Fin septembre, le petit frère de Kylian annonce souffrir d’une rupture d’un quadriceps, conséquence de son match de reprise où il a disputé les 5 dernières minutes contre Le Havre. Son absence est cette fois beaucoup plus longue : 3 mois. Il doit faire une croix sur toute la quasi-totalité de la phase de championnat de la Ligue des Champions où le LOSC brille. Mais sans lui.

Le milieu de terrain manque notamment ce match contre le Real Madrid à Pierre-Mauroy où il aurait pu affronter son grand frère. «Il y a de la déception, évidemment. C’est un très jeune joueur. C’était pour lui un match particulier. Je ne pense pas qu’il y a beaucoup de frères qui se soient affrontés en Champions League», pestait Bruno Genesio. Mbappé ne reviendra à la compétition que fin janvier et entre temps, le coach des Dogues a trouvé son équipe et ses hommes. Les débuts d’Ethan Mbappé sont forcément amers, d’autant que la malédiction ne s’est pas arrêtée là.

Sifflets au Parc des Princes et nouvelles blessures

Le joueur de 18 ans doit se refaire une place dans l’effectif lillois mais en pleine saison, retrouver le rythme n’est pas simple. Début mars, il profite tout de même de la déroute de son équipe au Parc des Princes pour entrer à la pause (le score était alors de 4-0) et disputer 45 minutes. Son ancien public n’a pas oublié son départ et le siffle sur chaque ballon touché. Trois jours plus tard, il est titulaire surprise en 8e de finale aller de Ligue des Champions et sort une prestation solide à Dortmund. Ça n’empêchera pas l’élimination du LOSC au retour où il reste sur le banc.

En réalité, il s’est un peu blessé au Signal Iduna Park et est à nouveau écarté durant un mois. Mbappé revient à la mi-avril mais sa chance est déjà passée. Lille est engagé dans le sprint final de la Ligue 1 et a besoin de ses hommes en forme et en rythme. Il entre à chaque fois en fin de match certes, jusqu’à cette dernière blessure, à l’ischio cette fois qui a eu raison de sa fin de saison et probablement d’une partie de son été. «Il fallait que je créé mon propre chemin, ma propre histoire, disait-il lors de sa signature. Au PSG, je serais resté dans l’ombre de mon frère. Je pense que le LOSC est le bon choix pour ça.» Un choix qui est pour le moment loin d’être payant, à son grand regret.