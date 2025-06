Chelsea : les excuses de Nicolas Jackson après son expulsion contre Flamengo

Alors que Chelsea était dans une bien mauvaise posture, mené par Flamengo après avoir pourtant ouvert le score, Nicolas Jackson s’est rendu coupable d’une énorme faute, écrasant sa semelle sur le tibia de Gerson. Quatre minutes après son entrée en jeu, l’attaquant sénégalais était expulsé par l’arbitre, son deuxième carton rouge de la saison après celui reçu à Newcastle dans une autre rencontre capitale pour les Blues. Sur Instagram, le joueur s’est excusé après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Je voudrais dire pardon à tout le monde, le club, le staff, les supporters. Je vous ai encore laissé tomber avec un nouveau carton rouge… Je m’en veux, je travaille tous les jours pour éviter ce genre de situations. Je ne sais pas comment ça s’est passé, mais une chose est sûre : ce n’était pas intentionnel. J’en prends la pleine responsabilité, et je reviendrai plus fort pour cet écusson et tout ceux qui croient en moi», a déclaré l’ancien attaquant de Villarreal, qui ne devrait pas revenir avant la fin de la compétition, sauf si Chelsea va en finale.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.