OM : l’anecdote lunaire de Pablo Longoria sur Véronique Rabiot

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille depuis quelques heures. Après une pré-saison positive, le club phocéen a sombré dans une crise profonde après la défaite face à Rennes et cette bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot dans le vestiaire. Les deux joueurs sont écartés du groupe et sont placés sur le marché des transferts. Une perte sportive pour l’OM surtout pour Rabiot qui avait brillé la saison dernière. Et alors que certains estiment que cette sanction est un prétexte pour vendre le joueur après l’échec d’une prolongation, Pablo Longoria est sorti du silence sur ce sujet pour l’AFP avec une folle anecdote sur Véronique Rabiot.

«Insinuer ça, c’est aller contre la vérité et c’est manquer de respect à l’intelligence des gens. Pendant tout le mois de juin, on a appelé Adrien tous les jours, parce qu’on voulait absolument qu’il continue avec nous. La saison dernière, avant la fin du championnat, on lui a proposé une prolongation, avec une augmentation de son salaire. Parce qu’il l’avait bien mérité sur le terrain et par son investissement hors du terrain. Je répète que pour moi, c’était l’exemple de ce qu’on voulait construire. On a fait un premier rendez-vous, puis il y en a eu un deuxième qui n’a pas pu se faire parce que sa représentante nous a dit qu’il faisait trop chaud. Je ne mens pas. Si on voulait changer, ça aurait été plus simple de le faire en juin. Je lui ai dit que s’il n’était pas convaincu, il ne fallait pas qu’il reste. Et il a décidé de rester. Et s’il n’était pas content, il pouvait partir en juin avec un chiffre décidé dans un gentleman’s agreement.» Une mise au point franche et honnête qui pourra éclaircir la situation.