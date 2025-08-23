Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi dément les rumeurs de départ forcé d’Adrien Rabiot

Après la victoire 5-2 contre le Paris FC, Roberto De Zerbi a tendu la main à Adrien Rabiot, exprimant l’espoir de « recomposer la chose » malgré l’erreur du joueur. L’entraîneur laisse ainsi entrevoir une possible réconciliation au sein du vestiaire olympien.

Interrogé en conférence de presse, il a également commenté : « Les gens qui disent que l’OM voulait faire de l’argent en vendant Rabiot, ce sont des menteurs, des gens qui n’aiment pas l’OM. Je pense sincèrement que cette semaine on a plus souffert, Pablo, Medhi et moi, qu’Adrien et sa famille. Ca ne sert à rien de pointer du doigt, de trouver des coupables. Le plus important, c’est de réussir à aller de l’avant et pour le faire, parfois, c’est nécessaire de faire un pas en arrière par rapport aux décisions prises, avec humilité, avec intelligence. C’est mon avis : on est personne, on ne peut pas décider de la vie du club et d’une personne ».

