OM : Roberto De Zerbi ouvre la porte à un retour d’Adrien Rabiot

L’ombre de l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe plane toujours sur l’Olympique de Marseille. Suite à une bagarre survenue dans les vestiaires après la défaite face à Rennes, le club a décidé de se séparer des deux joueurs, les plaçant sur la liste des transferts. Pour l’ailier anglais, le transfert vers Bologne est d’ores et déjà acté, comme nous vous le révélions : l’OM devrait percevoir environ 19,5 millions d’euros, avec 10 % à la revente, un montant proche de ce que le club espérait initialement. En revanche, pour le milieu français, la situation reste toujours complexe.

La tension a été exacerbée ces derniers jours, notamment après que la mère d’Adrien Rabiot ait critiqué publiquement la décision de l’OM. Le club a profité d’interviews dans la presse pour rappeler l’importance de protéger l’institution et de préserver la sérénité du vestiaire, tout en confirmant que des mesures disciplinaires avaient été prises pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Mais alors que la situation semblait complètement arrêtée, le technicien marseillais semble vouloir remettre de l’ordre dans cette affaire.

De Zerbi ouvre la porte à un retour ?

Pourtant, après la large victoire de l’OM contre le Paris FC (5-2), l’entraîneur Roberto De Zerbi a tendu la main à Rabiot : « En ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent ». Cette déclaration laisse ainsi entrevoir qu’un apaisement pourrait être possible, malgré la gravité de l’incident.

Relancé sur le cas Rabiot, le coach continue : « Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur mais pour la personne qu’il est. Je pense que c’est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique mais aussi humain ».

L’Italien a ainsi conclu : « Les gens qui disent que l’OM voulait faire de l’argent en vendant Rabiot, ce sont des menteurs, des gens qui n’aiment pas l’OM. Je pense sincèrement que cette semaine on a plus souffert, Pablo, Medhi et moi, qu’Adrien et sa famille. Ca ne sert à rien de pointer du doigt, de trouver des coupables. Le plus important, c’est de réussir à aller de l’avant et pour le faire, parfois, c’est nécessaire de faire un pas en arrière par rapport aux décisions prises, avec humilité, avec intelligence. C’est mon avis : on est personne, on ne peut pas décider de la vie du club et d’une personne ». A suivre.