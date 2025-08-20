Pablo Longoria s’exprime sur l’affaire Rabiot-Rowe à l’OM !

L’incident survenu vendredi soir entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui a conduit l’OM à placer les deux joueurs sur la liste des transferts, constitue selon le président Pablo Longoria « un événement d’une gravité et d’une violence extrême, quelque chose d’inouï », a-t-il déclaré mercredi après-midi dans une interview accordée à l’AFP. « On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation », a ajouté le dirigeant espagnol, soulignant qu’il s’agissait d’« une décision qui protège l’institution, qui protège la saison ».

La suite après cette publicité

L’altercation a éclaté dans le vestiaire du Roazhon Park, après la défaite face à Rennes (1-0) en ouverture de la saison de Ligue 1. La tension est montée entre les joueurs après ce match disputé à 11 contre 10, Jonathan Rowe ayant été pris pour cible par les cadres, jusqu’à un « front contre front » entre l’attaquant anglais et Adrien Rabiot. « Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites », a précisé Longoria.

La suite après cette publicité

« Jamais on n’avait vu une telle chose dans un vestiaire »

Le président marseillais a insisté sur l’ampleur exceptionnelle de la situation. « Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Medhi Benatia est dans le football de haut niveau depuis qu’il a 22 ans, moi j’ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu’on a assez d’expérience tous les trois pour dire que jamais on n’avait vu une telle chose dans un vestiaire ». « Vous pensez que moi, président de l’Olympique de Marseille, je suis content d’arriver à ce type de situation avec l’un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j’ai présenté comme un exemple ? Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d’une situation, une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde du football », a conclu Pablo Longoria.

Une situation qui devrait marquer le début de saison et la fin du mercato, période déjà bien chargée pour l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, placés sur la liste des transferts et désormais indésirable au club, le milieu de 30 ans Adrien Rabiot aurait déjà trois courtisans, dont Milan, son voisin de l’Inter et la Juventus Turin. Galatasaray se penche aussi sur le dossier. De son côté, Jonathan Rowe disposerait d’un accord avec Bologne. L’OM espère un transfert à hauteur de 20 millions d’euros, mais les négociations ne sont pas encore finalisées.