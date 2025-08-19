OM : Jonathan Rowe a déjà un accord avec Bologne

Jonathan Rowe tiendrait-il déjà sa porte de sortie ? Nous vous faisions part plus tôt dans la soirée d’intérêts venant de l’Italie, confirmés depuis par les médias locaux. Tout va très vite. D’après nos informations, Jonathan Rowe s’est déjà mis d’accord avec Bologne sur les bases d’un contrat, lui qui a été placé sur la liste des transferts après son altercation avec Adrien Rabiot dans le vestiaire après la défaite à Rennes.

L’affaire est bien partie mais il reste à trouver un accord avec l’OM à hauteur de 20 M€, ce qui est encore loin d’être le cas. Le club phocéen a fixé ce tarif et n’envisage pas de le descendre dans les jours à venir. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs pour tenter de trouver un terrain d’entente. Les différentes parties souhaitent travailler dans ce sens, d’après nos dernières indiscrétions.