Espagne : Jorge de Frutos remplace Lamine Yamal

Comme en octobre, Lamine Yamal ne jouera pas avec l’Espagne lors de ce rassemblement d’octobre. Le joueur du FC Barcelone a subi une intervention par radiofréquence pour traiter sa pubalgie, entraînant ainsi un repos estimé entre sept et dix jours. Pour le remplacer, la Roja a décidé de faire appel à Jorge de Frutos, ailier droit du Rayo Vallecano, auteur de six buts et de trois passes décisives en 16 rencontres cette saison. Pour rappel, les champions d’Europe en titre pourront valider leur qualification pour la Coupe du Monde en cas de victoire en Géorgie, samedi. Ils recevront ensuite la Turquie, mardi.

« Luis de la Fuente a convoqué Jorge de Frutos, joueur du Rayo Vallecano de Madrid, pour disputer les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 qui opposeront l’équipe nationale espagnole à la Géorgie à Tbilissi et à la Turquie à Séville », a communiqué la sélection ibérique.