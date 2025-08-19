L’OM a fixé le prix d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe !

L’OM traverse déjà une période de turbulences. Malgré un été radieux et un mercato ambitieux, Marseille a déjà vu sa dynamique s’inverser le week-end dernier à Rennes. Au terme de la première journée de Ligue 1, le club de la Canebière s’est incliné en toute fin de match sur la pelouse bretonne (0-1). Un revers qui a eu un effet domino dramatique à Marseille. En effet, après la rencontre, les esprits se sont échauffés dans le vestiaire marseillais et une bagarre a éclaté entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot.

Alors que les premiers éléments de cette folle soirée, marquée également par le malaise de Darryl Bakola dans le vestiaire olympien, sont sortis par bribes, tout s’est emballé ce lundi. En effet, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à sanctionner très durement Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Écartés de l’équipe première puis placés sur la suite des transferts, le Français et l’Anglais sont priés de se trouver un nouveau club. Concernant le deuxième, un départ était déjà à l’étude puisque des intérêts italiens (Bologne, AS Rome) sont connus.

20 millions d’euros pour Jonathan Rowe, 15 millions pour Adrien Rabiot

Fort d’un Euro Espoirs intéressant avec notamment le but de la victoire en finale face à l’Allemagne, l’attaquant anglais ne manque pas de courtisans et devrait rapidement quitter le club. Il faudra alors qu’une formation s’aligne sur le prix réclamé par l’OM. Selon nos dernières informations, le board phocéen a fixé le prix de l’ancien de Norwich à 20 millions d’euros. Pour rappel, il avait été recruté contre 16 millions d’euros la saison passée. En revanche, l’OM n’avait pas prévu de se séparer de Rabiot.

À un an de la fin du contrat du joueur, le club phocéen ne compte pas pour autant faire n’importe quoi. Conscient de l’importance du joueur et de son profil international, Marseille a estimé le prix de son joueur à 15 millions d’euros. Arrivé libre l’été dernier, l’ancien Parisien ne sera pas bradé, tout comme Jonathan Rowe. L’Olympique de Marseille compte bien se montrer inflexible à ce sujet : les deux joueurs ne partiront pas cet été si les prix fixés à leurs départs ne sont pas atteints. À bon entendeur.