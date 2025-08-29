Menu Rechercher
OM : Hamed Junior Traoré lance un message à la concurrence

Hamed Junior Traoré vient tout juste de débarquer à l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasi obligatoire de 8 M€ et 50% sur une éventuelle revente. L’ailier de 25 ans pourrait déjà jouer conte l’OL dimanche, d’autant que Paixao, son concurrent direct, est toujours en phase de reprise.

«Il faut de la concurrence dans les grandes équipes. Si tu es à l’OM, ça veut dire que tu es bon, prévient l’Ivoirien, présenté en conférence de presse ce vendredi. Ça fait partie du jeu, j’en suis conscient et ça ne me dérange pas. C’est le terrain et le coach qui décideront.»

