PSG : Luis Enrique enrage après le tirage de Ligue des Champions

Bayern Munich, Barcelone, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle et Bilbao. Le tirage au sort de la phase de la ligue de la Ligue des Champions n’a pas été clément avec le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, Opta a assuré qu’il s’agissait du tirage le plus difficile avec celui du Bayern. C’était déjà le cas la saison passée. Et cela a été bien évidemment remarqué par Luis Enrique, l’entraîneur parisien, qui n’est visiblement pas fan de la nouvelle formule.

« Je pense qu’à mon avis pour analyser ça vraiment, en étant honnête, je dois attendre l’année prochaine, le prochain tirage. Et si je vois la même chose, alors le bouton de l’ordinateur ne marche pas ! », a-t-il d’abord plaisanté, avant d’être plus sérieux. « C’est important pour nous de savoir que ce nouveau format est joli pour quelques équipes mais les 36 équipes ont des différents calendriers, et le calendrier est une condition importante pour être dans les 8 premiers. Avec notre calendrier, ça sera comme l’année dernière, ça sera normal de perdre des points parce qu’il y a un gros niveau chez nos adversaires. »

Pas heureux de retrouver Barcelone

Puis le coach espagnol a exposé son raisonnement. « Il n’y a aucun match facile, aucune équipe facile dans notre calendrier. On a eu un peu de chance dans le chapeau 2 mais on a pris les équipes les plus difficiles du chapeau 1, 3 et 4. Ca sera difficile d’être dans les 8 premiers. Nous pouvons le faire mais ce sera très difficile. C’est la compétition, on doit l’accepter ». Il a aussi évoqué son retour à Barcelone, lui l’ancien entraîneur et joueur du club catalan.

« C’est sympa de jouer contre Barcelone car c’est ma maison, mais je ne suis pas content de ce tirage, car c’est un sentiment difficile à évaluer », a-t-il affirmé. Vous l’aurez compris, Luis Enrique n’est pas particulièrement heureux du tirage réservé au PSG, considéré comme autant difficile voire plus que celui de la saison passée. Et le PSG n’était pas passé loin d’une élimination en phase de ligue, avant d’aller décrocher le graal quelques mois plus tard.