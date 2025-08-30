Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Le groupe du PSG à Toulouse

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Toulouse PSG Voir sur DAZN

Le PSG se déplace à Toulouse ce soir dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1 (21h05), dernier match avant la trêve internationale. Le champion de France en titre visera une 3e victoire consécutive chez un adversaire qui a lui aussi remporté ses deux premières sorties de la saison.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
📋 Le groupe convoqué par Luis Enrique ! 🔴🔵

#TFCPSG | @matchain_io
Voir sur X

Luis Enrique vient de dévoiler son groupe. On peut constater qu’il dispose de l’ensemble de ses troupes à deux exceptions près. Presnel Kimpembe est à nouveau hors du groupe, et c’est un choix de son entraineur, alors que Senny Mayulu est encore forfait lui dont le retour était attendu.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Toulouse

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Toulouse Logo Toulouse
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier