Le groupe du PSG à Toulouse

Le PSG se déplace à Toulouse ce soir dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1 (21h05), dernier match avant la trêve internationale. Le champion de France en titre visera une 3e victoire consécutive chez un adversaire qui a lui aussi remporté ses deux premières sorties de la saison.

Luis Enrique vient de dévoiler son groupe. On peut constater qu’il dispose de l’ensemble de ses troupes à deux exceptions près. Presnel Kimpembe est à nouveau hors du groupe, et c’est un choix de son entraineur, alors que Senny Mayulu est encore forfait lui dont le retour était attendu.

