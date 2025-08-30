Notes des joueurs
Match Toulouse - PSG en direct commenté
3e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 30 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Toulouse et PSG (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et PSG. Ce match aura lieu le samedi 30 août 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Toulouse et PSG.
Arbitres
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Toulouse et PSG ?
PSG a remporté la rencontre sur le score de 3-6.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Toulouse et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 août 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Toulouse PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Toulouse et PSG ?
Toulouse : le coach Carles Martínez a choisi une formation en 3-4-3 : G. Restes, M. McKenzie, C. Cresswell, R. Nicolaisen, D. Methalie, C. Cásseres, M. Sauer, D. Sidibé, Y. Gboho, F. Magri, A. Dønnum.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, Beraldo, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, B. Barcola, O. Dembélé, D. Doué.
- Qui arbitre le match Toulouse PSG ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Toulouse PSG ?
Toulouse accueille le match au Stadium de Toulouse.
- Quelle est la date et l'heure du match Toulouse PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 août 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : João Neves 7' 14' 78', B. Barcola 9', O. Dembélé 31' (sp.) 51' (sp.).
- Qui a marqué des buts pour Toulouse ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Toulouse : C. Cresswell 37', Y. Gboho 89', A. Vossah 90+1'.