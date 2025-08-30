Menu Rechercher
3 - 6
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 3e journée
Toulouse
3 - 6
MT : 1-4
terminé
PSG
Temps forts
90+1'
3 - 6
A. Vossah (PD S. Hidalgo)
89'
2 - 6
Y. Gboho (PD A. Dønnum)
78'
1 - 6
João Neves
51'
1 - 5
(SP) O. Dembélé
mi-temps
1 - 4
45+8'
C. Cásseres (Penalty sauvé)
45+7'
F. Magri (Penalty sauvé)
37'
1 - 4
C. Cresswell
31'
0 - 4
(SP) O. Dembélé
14'
0 - 3
João Neves
9'
0 - 2
(PD Fabián Ruiz) B. Barcola
7'
0 - 1
(PD O. Dembélé) João Neves

Notes des joueurs

Statistiques

Classement live 1 PSG 9 6 Toulouse 6
Possession 76% PSG Toulouse
Tirs 14 8 5 6 8 13
Grosses occasions créées 100% PSG 1 Toulouse 0
Compositions Toulouse 3-4-3 PSG 4-3-3

Qui est l'homme du match Toulouse - PSG ?
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 3/4 75% #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2/3 67% #3 Logo Toulouse Frank Magri 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Toulouse Aron Dønnum 3 #2 Logo Toulouse Yann Gboho 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #2 Logo Toulouse Aron Dønnum 3 #3 Logo Toulouse Yann Gboho 3
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 131 #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 112 #3 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 103
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 4/4 100% #2 Logo Toulouse Yann Gboho 7/9 78% #3 Logo Toulouse Dayann Methalie 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Toulouse Dayann Methalie 3 #2 Logo Toulouse Noah Edjouma 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Frank Magri 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Noah Edjouma 0/6 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 0/5 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 0/4 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 61/63 97% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 85/88 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 97/101 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 25 #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 24 #3 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 20

Classement buteurs

#1 Logo Paris Saint-Germain João Neves 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 2 #2 Logo Toulouse Frank Magri 2 #12 Logo Toulouse Alexis Vossah 1 #12 Logo Toulouse Charlie Cresswell 1 #12 Logo Toulouse Djibril Sidibé 1 #12 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 1 #12 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 1 #12 Logo Toulouse Yann Gboho 1 #12 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
N
D
D
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
18% 8 Victoires 14% 6 Nuls 68% 30 Victoires

Blessures & suspensions

Yann Gboho Yann Gboho Blessure au genou Djibril Sidibé Djibril Sidibé Blessure musculaire
Senny Mayulu Senny Mayulu Blessure à la cuisse Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Blessure au pied Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Blessure au pied Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe Inconnu Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Blessure musculaire

Top commentaires

Match Toulouse - PSG en direct commenté

3e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 30 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Toulouse et PSG (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et PSG. Ce match aura lieu le samedi 30 août 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Toulouse et PSG.

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Alexis Auger arbitre assistant
Nicolas Durand arbitre assistant
Remi Landry quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadium de Toulouse Toulouse
Stadium de Toulouse
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 33150
  • Affluence moyenne : 19686
  • Affluence maximum : 35012
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 30 août 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code TFC-PSG
Zone France
Équipe à domicile Toulouse
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Toulouse et PSG ?

PSG a remporté la rencontre sur le score de 3-6.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Toulouse et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 août 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Toulouse PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Toulouse et PSG ?

Toulouse : le coach Carles Martínez a choisi une formation en 3-4-3 : G. Restes, M. McKenzie, C. Cresswell, R. Nicolaisen, D. Methalie, C. Cásseres, M. Sauer, D. Sidibé, Y. Gboho, F. Magri, A. Dønnum.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, Beraldo, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, B. Barcola, O. Dembélé, D. Doué.

Qui arbitre le match Toulouse PSG ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Toulouse PSG ?

Toulouse accueille le match au Stadium de Toulouse.

Quelle est la date et l'heure du match Toulouse PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 août 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : João Neves 7' 14' 78', B. Barcola 9', O. Dembélé 31' (sp.) 51' (sp.).

Qui a marqué des buts pour Toulouse ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Toulouse : C. Cresswell 37', Y. Gboho 89', A. Vossah 90+1'.

