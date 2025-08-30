Menu Rechercher
PSG : la satisfaction de Luis Enrique après le succès à Toulouse

Toulouse 3-6 PSG

Au terme d’une soirée riche en buts, le PSG l’a emporté 6-3 ce samedi soir à Toulouse. Un match exceptionnel à bien des égards, qu’a aussi apprécié Luis Enrique comme il l’a confié au micro de Ligue1+ au coup de sifflet final.

«L’atmosphère dans le stade a été incroyable. Les premières 60 minutes ont été bien contrôlées. La fin de match, c’est comme un match de pré-saison. L’adversaire a de la qualité. Mais le résultat est mérité. L’adversaire n’était pas en bloc bas, on avait des espaces. C’est plus facile. Quand on gagne 4-0, on essaie de ne pas avoir de relâchement mais c’est difficile. Nous sommes encore une équipe en construction, qui profite d’avoir des jeunes joueurs. On est sur le bon chemin pour développer l’équipe. C’est un plaisir de voir le soutien des supporters tout le match», a confié le technicien espagnol.

