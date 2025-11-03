Cristiano Ronaldo assure que Lionel Messi n’est pas meilleur que lui

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? C’est le débat qui peut durer plusieurs jours pour les passionnés de football. Refusant de passer par la case retraite, les deux légendes du football moderne sont toujours d’actualité, et pour les prochaines années puisqu’ils sont encore sous contrat avec l’Inter Miami, qui vient de prolonger l’Argentin jusqu’en 2028, et Al Nassr, qui a également prolongé le Portugais jusqu’en 2027.

Et alors que Cristiano Ronaldo s’est confié dans une longue interview avec le journaliste Piers Morgan, pour évoquer sa récente actualité. Et il n’a pas échappé à la question sur sa comparaison avec Lionel Messi. En évoquant une phrase de son ex-coéquipier Wayne Rooney, qui a assuré que l’Argentin était meilleur que lui, Cristiano Ronaldo a été clair : «Messi meilleur que moi ? Je ne suis pas d’accord, je ne vais pas être humble», a-t-il lâché dans un teaser de l’interview, qui sortira mardi vers 15h.