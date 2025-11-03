Ligue des Champions : quel onze pour le PSG face au Bayern Munich ?

Le Paris Saint-Germain poursuit sa marche en avant. Malgré un début de saison marqué par de nombreux pépins physiques, le club de la capitale affiche un bilan comptable toujours aussi impressionnant. Leader de Ligue 1 après sa nouvelle victoire contre l’OGC Nice, samedi soir, le PSG va également tenter de confirmer sa domination sur la scène européenne. Tombeurs de l’Atalanta Bergame, du FC Barcelone et du Bayer Leverkusen, les hommes de Luis Enrique - actuellement en tête de la phase de ligue - s’apprêtent désormais à défier le Bayern Munich, considéré à l’heure où nous écrivons ces lignes comme l’équipe la plus en forme en Europe.

La suite après cette publicité

Pour ce choc au sommet, qui pourrait d’ores et déjà permettre aux Rouge et Bleu de sécuriser une qualification, Luis Enrique devra toutefois composer avec certaines incertitudes. Dès lors, si Désiré Doué, touché contre Lorient, est d’ores et déjà forfait, la présence d’Ousmane Dembélé, qui a ressenti une nouvelle gêne après son entrée en jeu contre Nice, est, elle aussi, compromise, même si sa présence dans le groupe est probable. Face aux Bavarois, le PSG devrait une nouvelle fois s’organiser en 4-3-3 avec une défense type. Dans les buts, Lucas Chevalier sera ainsi protégé par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes.

La suite après cette publicité

Le PSG avec Ramos d’entrée de jeu ?

Au milieu de terrain, l’inévitable Vitinha, troisième du dernier Ballon d’Or, est logiquement attendu. Pour accompagner le Portugais, Luis Enrique pourrait miser sur ses habituels cadres, Fabian Ruiz, de retour sur les terrains face aux Aiglons, et João Neves, pas forcément convaincant contre le Gym. Après avoir traversé une mauvaise passe, Warren Zaïre-Emery reste, de son côté, une alternative possible, au même titre que Kang-in Lee. Enfin, la principale source d’incertitude provient du secteur offensif. Si Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia devraient logiquement animer les ailes parisiennes, l’identité du troisième offensif semble loin d’être actée.

Leader d’attaque du PSG ces derniers mois, Ousmane Dembélé part logiquement avec la faveur des pronostics mais son état de forme ne rassure pas. De retour sur les terrains, samedi, lors de la victoire des siens face à Nice, l’ancien Barcelonais a, en effet, montré des signes inquiétants : « j’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal », a notamment confié le numéro 10 parisien à ses coéquipiers. S’il était bien présent à l’entraînement ce lundi, l’international français pourrait donc démarrer ce choc européen sur le banc. Pour lui succéder, Luis Enrique aurait alors deux alternatives possibles : Senny Mayulu dans un rôle de faux numéro 9 ou Gonçalo Ramos, brillant pour sa centième avec le PSG.