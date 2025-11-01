PSG - Nice : le supersub Gonçalo Ramos a tout changé !

Quelle centième. Remplaçant au coup d’envoi, Luis Enrique préférant lancer Senny Mayulu dans un rôle de faux numéro 9, Gonçalo Ramos a longtemps observé ses coéquipiers se casser les dents sur la défense niçoise. Totalement maître des débats face à des Aiglons plus que jamais pragmatiques, le club de la Capitale a longtemps cru partager, une nouvelle fois, les points en L1. Maladroit face au but ou barré par un Yehvann Diouf des grands soirs, le Paris Saint-Germain s’en est finalement remis à son vrai numéro 9 de métier : Gonçalo Ramos.

Une entrée fracassante pour sa 100e

Lancé par l’ancien sélectionneur de la Roja pour le dernier quart d’heure de jeu, l’international portugais (22 sélections, 9 buts) n’a pas tardé à s’illustrer. Sur un ballon aérien, l’attaquant de 24 ans plaçait une première tête décroisée (80e). Sans réussite. Remuant et disponible pour ses partenaires, l’ex-buteur de Benfica était dans la foulée à la conclusion d’un joli mouvement collectif des Franciliens, mais sa frappe venait mourir dans le petit filet du portier niçois (81e). Qu’importe.

Bien décidé à l’idée de prouver à son entraîneur qu’il pouvait avoir un rôle grandissant dans la capitale française, le natif d’Olhão surgissait à nouveau dans les airs, mais sa tête trouvait encore le dernier rempart du Gym (90+4e). Sur le corner suivant, le droitier d’1,85m faisait finalement exploser le Parc des Princes. Profitant d’une déviation de Kvaratskhelia, le numéro 9 parisien s’élevait encore plus haut que tout le monde dans la défense azuréenne et trompait Diouf d’un énième coup de casque (1-0, 90+4e). Un but libérateur - son deuxième de la saison en L1 - permettant au PSG de conforter sa première place à trois jours du choc face au Bayern Munich.

Ramos envoie un message à Luis Enrique

Interrogé au micro de BeIN Sports quelques secondes après cette entrée fracassante, le principal concerné savourait logiquement. « Tous les matches sont importants. C’est important de les gagner, mais c’est difficile de disputer ces matches de championnat, c’est une excellente victoire. C’est incroyable, c’est une très belle histoire », lançait le Portugais avant de détailler sa pensée en zone mixte. « C’est un jour spécial, un match spécial, je suis heureux. Je ne savais pas que c’était mon 100e match. Je l’ai découvert à la dernière minute. C’est magnifique (de marquer à la dernière minute) mais c’est la victoire le plus important ».

Relancé sur son efficacité en sortie de banc, Ramos usait même d’une certaine pointe d’humour : « je rentre plus de fois que je joue titulaire, c’est peut-être pour ça. Je n’ai pas attendu de but pour la confiance, je veux être sur le terrain pour marquer des buts », ajoutait l’intéressé. Avec ce but décisif, Gonçalo Ramos - auteur de 6 titularisations en L1 depuis le début de la saison - a, quoi qu’il en soit, envoyé un message fort à son entraîneur. Reste désormais à savoir si le coach espagnol des champions d’Europe misera sur le Portugais dès le coup d’envoi du choc face au Bayern ou optera, une nouvelle fois, pour ce rôle de supersub. Ramos, lui, se tient prêt.