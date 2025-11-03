Le onze FIFPRO dévoilé !

La FIFPRO a dévoilé le onze établi par le vote de 26 000 footballeurs professionnels de 68 pays. Cette récompense existe depuis 2005, et se distingue par le fait qu’elle est uniquement liée aux choix de footballeurs professionnels. Alors, ce onze, à quoi ressemble-t-il ? On souhaite bien du courage à Gianluigi Donnarumma et à Virgil Van Dijk, pour défendre dans ce 3-4-3 où les deux autres défenseurs axiaux se nomment Hakimi et Nuno Mendes. Vitinha et Palmer sont alignés en pistons.

Bellingham et Pedri composent l’entrejeu. Kylian Mbappé est accompagné de Lamine Yamal et du Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé en attaque. Une équipe avec beaucoup d’arguments offensifs donc, mais peu équilibrée. Ce qui explique aussi pourquoi tous les joueurs ne font pas de bons entraîneurs !