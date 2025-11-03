Menu Rechercher
Commenter 2

Le onze FIFPRO dévoilé !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Mbappé et Yamal @Maxppp

La FIFPRO a dévoilé le onze établi par le vote de 26 000 footballeurs professionnels de 68 pays. Cette récompense existe depuis 2005, et se distingue par le fait qu’elle est uniquement liée aux choix de footballeurs professionnels. Alors, ce onze, à quoi ressemble-t-il ? On souhaite bien du courage à Gianluigi Donnarumma et à Virgil Van Dijk, pour défendre dans ce 3-4-3 où les deux autres défenseurs axiaux se nomment Hakimi et Nuno Mendes. Vitinha et Palmer sont alignés en pistons.

La suite après cette publicité
FIFPRO
This is the 2025 FIFPRO Men's #World11, voted by players worldwide.

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma

🇲🇦 @AchrafHakimi
🇵🇹 Nuno Mendes
🇳🇱 @VirgilvDijk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BellinghamJude
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cole Palmer
🇪🇸 @Pedri
🇵🇹 @Vitinha

🇫🇷 @DemBouz
🇫🇷 @KMbappe
🇪🇸 Lamine Yamal
Voir sur X

Bellingham et Pedri composent l’entrejeu. Kylian Mbappé est accompagné de Lamine Yamal et du Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé en attaque. Une équipe avec beaucoup d’arguments offensifs donc, mais peu équilibrée. Ce qui explique aussi pourquoi tous les joueurs ne font pas de bons entraîneurs !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Kylian Mbappé
Lamine Yamal
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Lamine Yamal Lamine Yamal
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier