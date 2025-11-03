LdC : le groupe du Real Madrid pour le déplacement à Liverpool

Mardi soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Anfield pour défier Liverpool en Ligue des champions. Pour faire face à des Reds en difficulté ces dernières semaines, malgré leur dernière victoire importante contre Aston Villa (2-1), l’entraîneur Xabi Alonso a convoqué une liste de 22 joueurs, où Franco Mastantuono figure parmi les principaux absents.

En effet, le jeune Argentin souffre d’une pubalgie et, si les Merengues n’ont pas encore communiqué la durée de son absence, il est d’ores et déjà forfait pour le choc à venir. Blessés de longue date, Dani Carvajal et Antonio Rüdiger ne sont pas non plus convoqués, tout comme David Alaba, touché au mollet depuis quelques semaines. Les Français Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy seront évidemment de la partie.