Wissam Ben Yedder et son frère jugés pour viol devant la cour criminelle

Wissam Ben Yedder @Maxppp

Wissam Ben Yedder va retourner devant la justice. Selon les informations de L’Équipe, l’ex-attaquant passé par Toulouse et Monaco sera jugé dans les prochains mois pour viol, tentative de viol et atteinte sexuelle. L’ancien attaquant de l’équipe de France (19 sélections) comparaîtra devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes, en compagnie de son frère Sabri, également mis en cause dans cette affaire.

Les faits présumés remontent à juillet 2023. Mis en examen un mois plus tard, l’ex-buteur de l’AS Monaco avait été libéré sous contrôle judiciaire contre une caution de 900 000 euros. Il avait été entendu par la police à la suite de la plainte de deux jeunes femmes pour des faits qui s’étaient déroulés dans un appartement de location, près de Monaco. L’attaquant de 35 ans, qui était capitaine de l’AS Monaco au moment des faits, avait nié catégoriquement les accusations.

