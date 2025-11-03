Pau : le beau but de Messi au Nouste Camp

Ce lundi, Pau et Troyes s’affrontaient dans les Pyrénées-Atlantiques en clôture de la 13e journée de Ligue 2. Une rencontre importante pour les Palois afin d’entretenir leurs espoirs de montée face au leader troyen. Profitant de l’expulsion précoce de Tawfik Bentayeb du côté de l’ESTAC, Pau a ouvert le score juste avant la pause.

Sur un corner repoussé plein axe, Rayane Messi, en forme, n’a pas hésité et a envoyé une superbe demi-volée qui n’a laissé aucune chance au gardien aubois. Une superbe ouverture du score de Messi au Nouste Camp. Le deuxième but de l’attaquant de 18 ans en Ligue 2 cette saison.