Le Bayern Munich a identifié les trois forces du PSG !

C’est sans doute le match le plus attendu de cette phase de ligue de Ligue des Champions. Champions d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain va accueillir le Bayern Munich, ce mardi. Une formation bavaroise en très grande forme et qui reste sur 14 victoires en 14 matchs toutes compétitions confondues et qui arrive en pleine confiance au Parc des Princes. Mais dont la dernière défaite remonte à cet été, lors de la Coupe du Monde des Clubs… contre ce même Paris Saint-Germain (0-2).

Conscient de la difficulté du défi, le technicien belge sait que son Bayern devra livrer une prestation aboutie du début jusqu’à la fin pour espérer s’imposer dans l’antre parisien. « Il faut croire qu’on en est capable. Il faut aussi réaliser un match parfait, car nous affrontons le vainqueur de la Ligue des Champions et l’un des favoris de la compétition. Jouer à l’extérieur rend la tâche encore plus difficile, mais nous devons croire en nos chances. Nous regardons en fait tous leurs matchs, il y a toujours de nouveaux éléments à observer. Même avec peu de temps, cela demande beaucoup de préparation. Nous en avons l’habitude, et c’est plaisant, c’est une très bonne équipe que nous avons eu à analyser », a expliqué Kompany en conférence de presse.

L’esprit d’équipe, la capacité à récupérer les ballons et la qualité individuelle

Interrogé sur la forme actuelle du club parisien, Kompany a refusé de se fier uniquement aux statistiques. « Si l’on se fie seulement aux résultats, on constate que le PSG a un peu souffert lors de la phase de groupes. Néanmoins, c’est une équipe qui domine chaque match. Elle a été très bonne lors du dernier match de la phase de groupes et a connu une excellente période lors de la Coupe du monde des clubs, avec des joueurs qui se sont encore améliorés. Nous suivons une trajectoire similaire à celle du PSG : ils n’ont cessé de progresser. Ces matchs se jouent sur des détails », a-t-il déclaré avant d’insister sur l’importance de cette rencontre pour son équipe. « C’est un match de phase de Ligue, mais il est important pour nous. Nous ne jouons pas tous contre les mêmes adversaires. Notre calendrier est l’un des plus difficiles. L’équipe qui gagnera demain fera un grand pas vers le Top 8. Il y a bien sûr aussi un enjeu de prestige. Pour les deux équipes, c’est un match important. »

Au-delà de ce choc, Vincent Kompany n’a pas manqué de louer la qualité collective et la force mentale du PSG. « Je suis très impressionné par l’esprit d’équipe du PSG, leur capacité à récupérer les ballons et la qualité individuelle de leurs joueurs. Au PSG, il ne suffit pas de se concentrer sur un seul joueur. Le PSG a toujours eu des joueurs de classe mondiale », a-t-il reconnu. Le Belge a aussi salué la progression de certains éléments clés, comme Nuno Mendes. « Ce qui rend cette équipe très forte, c’est qu’elle travaille en équipe dans toutes les phases du jeu. Nuno Mendes, par exemple, a beaucoup de qualités et il s’améliore continuellement. Mais nous aussi, nous avons nos atouts à tous les postes. » À ses joueurs désormais de répondre sur le terrain, demain soir.