HAC : Jean-Michel Roussier cartonne Toulouse et la VAR après le geste polémique d’Aron Dönnum

Alors que le Toulousain Aron Dönnum va être convoqué par la commission de discipline de la LFP pour son geste, qui pourrait être qualifié de raciste, envers le Havrais Simon Ebonog, Jean-Michel Roussier, président du HAC, est sorti du silence. « Je l’ai vu en direct. On était sur une phase arrêtée, les caméras étaient braquées sur la zone, on ne pouvait pas le rater. Ça m’a paru évident même si j’ai été très ahuri de voir ce Toulousain commettre ce geste. A minima, c’est un geste humiliant. Ce geste doit être signalé, analysé avant que le jeu ne reprenne, et sanctionné, sauf qu’on a deux mecs dans la cabine qui n’ont rien vu. Ils n’ont pas jugé bon d’intervenir et pour moi, c’est ça le plus sidérant », a tout d’abord regretté le dirigeant havrais.

Relancé sur le communiqué cinglant des Violets, publié quelques minutes après la sortie de Didier Digard en conférence de presse, le boss des Ciel et Marine n’a, là-aussi, pas hésité à dénoncer l’attitude du TFC. « Maladroit, le mot me paraît faible. Je trouve que la communication de Toulouse a été un peu rapide, très agressive. A minima, des excuses auraient été les bienvenues. Si Olivier Cloarec (le président du TFC) veut m’appeler, il a mon téléphone. Je lui rappellerai la jurisprudence qui existe dans ce dossier ». Avant de conclure en donnant des nouvelles de son protégé, Simon Ebonog : « il est solide. Il a une attitude irréprochable et remarquable parce que ça aurait pu partir très vite en live. Il a su garder de la maîtrise et c’est tout à son honneur ».