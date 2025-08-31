Une destination italienne se précise pour Adrien Rabiot, Hansi Flick met fin au feuilleton Fermin Lopez

Adrien Rabiot vers le Milan AC ?

Une destination italienne se précise pour Adrien Rabiot, le Milan AC. Le Corriere dello Sport l’affirme, Massimiliano Allegri attend le milieu français, d’ailleurs les deux parties sont en contact réguliers selon la Gazzetta dello Sport. Une arrivée jugée peu compliquée au vu de la situation du français à l’OM qui se ferait autour de 15M€, au sein d’un trio d’arrivées à venir notamment en défense du côté des rossoneri. L’international français pourrait d’ailleurs y retrouver Christopher Nkunku, l’international français fera lui aussi ses premiers pas avec le club lombard dans les prochaines semaines après son départ de Chelsea.

Fermin Lopez va rester au Barça

A Barcelone, on s’apprête à se déplacer sur la pelouse du Rayo Vallecano aujourd’hui, avec un doute concernant Fermin Lopez. La pépite catalane est très courtisée, particulièrement en Premier League, et son avenir fait la une des quotidiens en Catalogne. “Son cœur est Culé” titre Mundo Deportivo aujourd’hui, en conférence de presse Hansi Flick a tenu à affirmer qu’il pensait que le milieu offensif allait rester au club, que son envie était de rester. Malgré tout l’énigme Fermin fait parler en Espagne, un transfert pourrait débloquer la situation salariale et permettre d’enregistrer toutes les recrues, affaire à suivre.

Un Olympico sous haute tension

Cette troisième journée de Ligue 1 nous propose surtout un affrontement entre l’OL et l’OM ce soir, au Groupama Stadium, sur fond de turbulences des deux côtés. « Un Olympico sous mercato » titre l’Equipe dans son édition du jour, en effet l’OM comme l’OL sont très actifs sur ce marché des transferts dans le sens des arrivées comme des départs, et les effectifs pourraient bien être chamboulés. « Sur tous les fronts » titre La Provence ce matin, l’OM prépare en effet les arrivées de plusieurs joueurs, notamment pour renforcer le secteur défensif. « En défense, attention danger » ajoute même le quotidien régional, l’OM a encaissé pas mal de buts dans ce début d’exercice, c’est l’enjeu n°1 de Marseille pour pouvoir avoir des ambitions. Alors peut-être que les arrivées probables d’Arthur Vermeeren et de Lutsharel Geertruida pourront régler le problème ? En tout cas, dans le Progrès, malgré le départ de Mikautadze, on se demande si cet OL a tout de même les ressources offensives pour titiller l’OM ce soir. Le trio d’attaque sera remanié évidemment, mais il y aura des coups à jouer pour la bande à Fonsea, qui voudra rectifier le tir après le match de la saison dernière, perdu sur le fil 3-2 alors que l’OL était à 10 pendant une bonne partie de la rencontre.