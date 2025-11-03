Bayern : Manuel Neuer n’a pas peur du PSG

Manuel Neuer et le Bayern Munich ne sont pas effrayés par le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’a assuré le gardien emblématique du club bavarois à la veille de ce choc en Ligue des Champions, en conférence de presse. « Nous n’avons pas peur, nous aimons jouer contre le PSG. Nous jouons pour gagner. C’est une équipe très forte individuellement, avec un très bon staff technique. Ils ont mérité de remporter la Ligue des Champions. Leur jeu de contre est évidemment dangereux, tout comme leurs tirs de loin. Le PSG a énormément de qualités, nous le savons et nous sommes prêts à y faire face », a indiqué le portier de 39 ans.

La suite après cette publicité

Questionné sur le statut de favori, notamment après les dires de Vitinha qui indiquait que le Bayern et le PSG étaient "les deux meilleures équipes d’Europe actuellement", Neuer se focalise uniquement sur ce qui se passera dans 24 heures. « On verra ça demain, cela dépendra aussi de petits détails, de la forme du jour. L’important, c’est de rester concentrés sur nous-mêmes et de tenter d’imposer notre jeu. Les deux équipes aiment avoir le ballon, il y aura certainement aussi des possibilités de contre-attaque. Il faudra donc bien défendre en transition et saisir les occasions quand nous pourrons faire mal au PSG. »