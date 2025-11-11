Pays-Bas : Emanuel Emegha appelé pour la première fois chez les A

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Emanuel Emegha. Récemment débarrassé d’une blessure à l’ischio-jambier qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, l’attaquant de Strasbourg est revenu en forme, en s’illustrant notamment avec un doublé face au LOSC (2-0) ce weekend. Nouvelle satisfaction ce mardi, avec l’annonce de la première convocation du joueur de 22 ans en sélection néerlandaise, lui qui est habituellement convoqué avec les Espoirs.

Emegha a été appelé en renfort en raison de l’état de santé de Wout Weghorst. L’avant-centre de l’Ajax Amsterdam n’est pas certain de participer à la rencontre de vendredi soir face à la Pologne, à l’occasion de l’avant-dernière journée de qualification à la Coupe du monde 2026. Premiers du groupe G avec trois points de plus que leurs adversaires, les Pays-Bas seraient officiellement qualifiés en cas de victoire, et le dernier match contre la Lituanie (lundi 17 novembre) pourrait permettre à Ronald Koeman de faire tourner. De quoi offrir potentiellement une bonne opportunité à Emegha de gratter ses premières minutes sous les couleurs des Oranje.