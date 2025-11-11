Menu Rechercher
Officiel Eliminatoires CM - Europe

Pays-Bas : Emanuel Emegha appelé pour la première fois chez les A

Emanuel Emegha avec Strasbourg @Maxppp
Pologne Pays-Bas

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Emanuel Emegha. Récemment débarrassé d’une blessure à l’ischio-jambier qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, l’attaquant de Strasbourg est revenu en forme, en s’illustrant notamment avec un doublé face au LOSC (2-0) ce weekend. Nouvelle satisfaction ce mardi, avec l’annonce de la première convocation du joueur de 22 ans en sélection néerlandaise, lui qui est habituellement convoqué avec les Espoirs.

OnsOranje
𝐄𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐄𝐦𝐞𝐠𝐡𝐚 𝐣𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞. 🔶

Ronald Koeman has added Emmanuel Emegha to the squad in Zeist. The striker's call-up is due to Wout Weghorst's physical condition. The Ajax player is not fully fit, and the coming days will determine his availability for #POLNED.

Emegha a été appelé en renfort en raison de l’état de santé de Wout Weghorst. L’avant-centre de l’Ajax Amsterdam n’est pas certain de participer à la rencontre de vendredi soir face à la Pologne, à l’occasion de l’avant-dernière journée de qualification à la Coupe du monde 2026. Premiers du groupe G avec trois points de plus que leurs adversaires, les Pays-Bas seraient officiellement qualifiés en cas de victoire, et le dernier match contre la Lituanie (lundi 17 novembre) pourrait permettre à Ronald Koeman de faire tourner. De quoi offrir potentiellement une bonne opportunité à Emegha de gratter ses premières minutes sous les couleurs des Oranje.

Eliminatoires CM - Europe
Pays-Bas
Emanuel Emegha

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Pays-Bas Flag Pays-Bas
Emanuel Emegha Emanuel Emegha
