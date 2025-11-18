Qualifs CdM 2026 : l’Espagne, la Belgique et la Suisse valident leur billet, l’Écosse et l’Autriche arrachent aussi leur qualification !

C’était la fin des qualifications pour ce prochain Mondial dans la zone Europe ! Et il y avait de l’enjeu un peu partout dans le Vieux Continent, à commencer par l’Espagne. Malgré son parcours parfait - 5 victoires en autant de rencontres - l’Espagne devait encore composter son billet pour l’Amérique, à la maison face à la Turquie. Dani Olmo inscrivait le premier but du match très tôt (4e), dans la surface après un service de Cucurella, mais la Turquie égalisait via Gul juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Ozcan mettait même les Ottomans devant (54e), avant que l’inévitable Oyarzabal n’égalise (62e). Le score n’a plus bougé et avec ce 2-2 qui semblait arranger tout le monde, l’Espagne sera bien là pour ce rendez-vous américain en tant que championne d’Europe et sérieuse candidate pour aller au bout.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Espagne 16 6 +19 5 1 0 21 2 2 Turquie 13 6 +5 4 1 1 17 12

De son côté, la Belgique était aussi plus que bien positionnée mais pas encore qualifiée. Les Diables Rouges accueillaient le Lichtenstein, dernier avec 7 défaites en 7 journées. Sans trop de surprise, les Belges ont roulé sur leur rival du soir, s’imposant 7-0. Vanaken ouvrait le score après 3 minutes de jeu, et derrière, Jérémy Doku signait un doublé (34e, 41e) histoire de plier la rencontre avant la pause. En deuxième période, les Belges ont déroulé et Mechele, Saelemaekers et De Ketelaere se sont mêlés à la fête. Il faudra bien compter sur les Diables cet été en Amérique du Nord

Match fou entre l’Écosse et le Danemark !

Dans ce même groupe J, la place de barragiste était en jeu, avec un duel direct entre la Macédoine du Nord, deuxième, et le Pays de Galles, troisième, les deux équipes affichant 13 points au compteur. Les Gallois ont remporté ce duel décisif sur le score effrayant de 7-1, grâce à des réalisations de Rossi csc (13e), Baiaram (29e), Man (42e), Valentini csc (57e), Hagi (76e), Ratiu (82e), Broadhead (88e). Les Britanniques se sont donc qualifiés pour les barrages avec brio. Dans la même situation que la Belgique et l’Espagne, à savoir pratiquement qualifiée au coup d’envoi, la Suisse affrontait le deuxième du groupe B, le Kosovo. La Nati a fait le job avec ce match nul 1-1, sécurisant la première place et sa qualification, alors que le Kosovo ira en barrages.

Une des grosses attractions de la soirée nous menait en Écosse, où la sélection locale défiait le Danemark, avec la première place du groupe en jeu. Un joli duel qui commençait fort avec ce golazo de McTominay, auteur d’un sacré retourné dès la 3e minute. En deuxième période, Hojlund égalisait sur penalty (57e), mais les Danois se retrouvaient à 10 après l’expulsion de Kristensen pour un deuxième jaune (61e). Les Écossais allaient en profiter et Shankland remettait les Britanniques devant au score (79e). La joie écossaise n’allait pas durer longtemps, puisque quelques minutes plus tard, un Dorgu héroïque égalisait (82e). Un but du 2-2 qui n’a pas permis au Danemark de conserver sa première place, puisque dans le temps additionnel, Tierney offrait la victoire et la qualification à la Tartan Army avec une très belle frappe enroulée de l’extérieur de la surface. McLean ajoutait aussi son but au compteur à la 90e+9, depuis le milieu de terrain alors que tout le Danemark était à l’abordage, pour signer le 4-2 final. Un scénario dingue !

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Écosse 13 6 +6 4 1 1 13 7 2 Danemark 11 6 +9 3 2 1 16 7

Dans le groupe H, gros choc entre l’Autriche, leader, et la Bosnie-Herzégovine, deuxième. Le vainqueur de ce match obtenait son billet pour les terres américaines et c’est finalement sur un match nul 1-1 que les deux équipes se sont quittées, faisant donc les affaires des Autrichiens. La Bosnie a mené au score pendant une grosse partie du match grâce à Tabakovic (12e), et se voyait sûrement déjà au Mondial. Mais Gregoritsch, à un quart d’heure de la fin, remettait les deux formations à égalité 1-1 et l’Autriche est qualifiée, alors que la Bosnie participera aux barrages.

Les résultats de la soirée

Groupe B

Kosovo 1 - 1 Suisse

Muslija (74e) - Vargas (47e)

Suède 1 - 1 Slovénie

Lundgren (87e) - Elsnik (64e)

Groupe C

Ecosse 4 - 2 Danemark

McTominay (3e), Shankland (79e), Tierney (90e+3), McLean (90e+9) - Hojlund (57e)

Biélorussie 0 - 0 Grèce

Groupe E

Espagne 2 - 2 Turquie

Olmo (4e), Oyarzabal (62e) - Gul (42e), Ozcan (54e)

Bulgarie 2 - 1 Géorgie

Rusev (10e), Krastev (24e) - Lochoshvili (88e)

Groupe H

Autriche 1 - 1 Bosnie-Herzégovine

Gregoritsch (78e) - Tabakovic (12e)

Roumanie 7 - 1 Saint-Marin

Rossi csc (13e), Baiaram (29e), Man (42e), Valentini csc (57e), Hagi (76e), Ratiu (82e), Broadhead (88e) - Giacopetti (2e)

Groupe J

Belgique 7 - 0 Liechtenstein

Vanaken (3e), Doku (34e, 41e), Mechele (52e), Saelemaekers (55e), De Ketelaere (57e, 59e)

Pays de Galles 7 - 1 Macédoine du Nord

Wilson (18e), Brooks (21e), Johnson (37e), James (57e), Wilson (75e) - Miovski (23e)