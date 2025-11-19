Blessure diplomatique, voyage à Dubaï : la FFF lâche ses vérités sur la polémique Mbappé

Une fois la qualification pour la Coupe du Monde 2026 de l’équipe de France validée après le succès face à l’Ukraine (4-0) le 13 novembre dernier, les observateurs se doutaient que Didier Deschamps allait procéder à un grand turnover pour le dernier match des éliminatoires en Azerbaïdjan. Le match n’ayant plus aucun enjeu, le sélectionneur national avait une bonne raison de faire souffler plusieurs joueurs. Le lendemain de la victoire au Parc des Princes, la FFF annonçait d’ailleurs les départs logiques de Manu Koné (suspendu) et d’Eduardo Camavinga (blessé). Cependant, la fédération réservait une petite surprise dans son communiqué en annonçant que Kylian Mbappé avait à nouveau des douleurs à la cheville et qu’il rentrait à Madrid pour l’examiner.

La suite après cette publicité

Diallo défend Mbappé

«Les internationaux Manu Koné, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé sont remis à la disposition de leur club. La délégation de l’équipe de France s’envole pour Bakou où elle affrontera l’Azerbaïdjan dimanche à 21h heure locale, 18 heures. Française. Eduardo Camavinga, Manu Koné et Kylian Mbappé n’effectueront pas le déplacement. Manu Koné a reçu un carton jaune face à l’Ukraine et est suspendu. Eduardo Camavinga était gêné par une tension musculaire à l’ischio gauche. Kylian Mbappé se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid». Depuis, les choses ne sont pas passées comme prévu.

La suite après cette publicité

Moins d’une heure après le communiqué de la FFF, les médias espagnols assuraient que Mbappé n’avait rien de grave et qu’il serait titulaire le week-end prochain contre Elche. D’autres affirmaient que le Real Madrid n’allait même pas lui faire passer des examens médicaux. Une succession d’infirmations qui donnaient du poids à la thèse d’une blessure diplomatique. Une version renforcée ensuite par la présence confirmée du joueur à Dubaï quelques heures après son départ du rassemblement des Bleus. De quoi déclencher une polémique en France. Mbappé respecte-t-il vraiment son rôle de capitaine des Bleus ? Aurait-il dû accompagner l’équipe de France en Azerbaïdjan même en sachant qu’il ne jouerait pas ? Pourquoi avoir évité ce long déplacement en Asie pour prendre un vol tout aussi long pour filer à Dubaï ? Toutes ces questions ont alimenté la polémique.

«Il est l’objet d’une forme de harcèlement sur sa vie privée»

Cet après-midi, le président de la FFF, Philippe Diallo, a pris la parole pour donner sa version des faits dans les colonnes de L’Équipe. Le dirigeant a tout d’abord confirmé que le staff médical des Bleus avait bien constaté un souci à la cheville du Bondynois, mais que la suite des événements ne dépendait plus de la fédération. « Les médecins de l’équipe de France ont constaté qu’il y avait une inflammation de sa cheville. (…) Après, c’est au Real Madrid de faire les examens complémentaires et de voir avec lui. Ce n’est plus une question qui concerne l’équipe de France », a-t-il confié au journal, avant d’ajouter que cette affaire était un « non-sujet », et de faire part publiquement de tout son soutien au capitaine des Bleus, allant même jusqu’à dénoncer un harcèlement sur la vie privée du joueur du Real Madrid.

La suite après cette publicité

« Je voudrais dire tout mon soutien à Kylian Mbappé, parce qu’aujourd’hui, et ce n’est pas la première fois que ça arrive, il est l’objet d’une forme de harcèlement sur sa vie privée qui est quand même incroyable. (…) J’ai vu que certains ont pris des photos de ses étiquettes sur ses bagages… Est-ce qu’on peut lui laisser un peu de liberté et une capacité à avoir un peu d’oxygénation dans sa vie qui est quand même extrêmement dense, en espérant qu’il soit à son top au moment où nous en aurons besoin, c’est-à-dire pour la Coupe du Monde ? Personne n’est au-dessus de l’équipe de France. L’équipe de France est au-dessus de tout. » Le message est passé !