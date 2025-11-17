Qualifs CdM 2026 : l’Allemagne et les Pays-Bas se qualifient, la Pologne jouera les barrages

Et à la fin, c’est toujours l’Allemagne qui gagne. En tête du groupe A de ces qualifications de la zone Europe, avec le même nombre de points que la Slovaquie, la Maanschaft recevait les Sokoli ce lundi à Leipzig. Avec en jeu, le billet direct pour le Mondial pour le vainqueur. Très critiqués malgré la victoire au Luxembourg, les joueurs de Julian Naglesmann ont cette fois-ci régalé leurs supporters, comme rarement durant ces éliminatoires. À la suite d’une galette de Kimmich, Nick Woltemade catapultait le ballon de la tête pour l’ouverture du score (41e). La connexion bavaroise a ensuite permis aux Allemands de faire le break, lorsque Goretzka lança Serge Gnabry en face-à-face contre Dubravka (29e). En difficulté à Liverpool, Florian Wirtz a retrouvé de bonnes sensations ce lundi soir, en délivrant deux passes décisives pour Leroy Sané (36e, 41e) qui n’avait plus marqué depuis un an et un jour en sélection. En 45 minutes, l’Allemagne avait déjà plié la rencontre, au grand dam des Slovaques.

La supériorité allemande s’est poursuivie dans le second acte. Trois minutes après son entrée en jeu à la place de Kimmich, Ridle Baku creusait l’écart à la suite pour conclure une belle action collective (67e). Le joueur du RB Leipzig a ensuite été imité par le jeune Assan Ouedraogo, buteur deux minutes après son entrée en jeu pour sa première sélection (79e). Une belle manière donc de conclure cette année 2025, qui n’a pas été de tout repos pour l’Allemagne. Avec cette victoire (6-0), la Maanschaft disputera donc la 21e Coupe du Monde de son histoire, la 17e consécutive. Elle tentera d’enfin retrouver la phase éliminatoire, elle qui reste sur deux éliminations d’affilée en phase de poules (2018 et 2022). Dans le même groupe, l’Irlande du Nord a gagné contre le Luxembourg (1-0), à Belfast, dans un match très haché (9 cartons jaunes). Les Nord-Irlandais, troisièmes, disputeront les barrages via la Ligue des Nations.

La Pologne tête de série en barrages, Karabec et la Tchéquie s’offrent un carton

Premiers de la poule G, les Pays-Bas étaient assurés à 99,9% de rejoindre le Mondial, même en cas de revers contre la Lituanie, grâce à une immense différence de buts (+19) et à ses trois points d’avance sur la Pologne. À Amsterdam, la troupe de Ronald Koeman a quand même soigné sa dernière sortie de l’année (4-0). Les Néerlandais ont terminé cette campagne sur un sans-faute (six victoires et deux nuls). Dans l’autre rencontre de ce groupe, la Pologne de Robert Lewandowski a difficilement battu le Malte d’Irvin Cardona et de Teddy Teuma (2-3), à Ta’ Qali. Avec ce succès, les Orły seront dans le chapeau 1 du tirage au sort des barrages.

Dans la poule L, tout était déjà joué : avec la défaite des Îles-Féroé en Croatie vendredi, la Tchéquie était sûre d’être barragiste avant même son ultime match contre Gibraltar, à Olomouc. Relâchée, la Národní tým n’a fait qu’une bouchée des visiteurs (6-0) avec six buteurs différents, dont le Lyonnais Adam Karabec. Enfin, la Croatie - première nation européenne qualifiée pour le Mondial - a renversé le Monténégro (2-3).

Les résultats du multiplex de 20h45 :

Groupe A :

Allemagne 6 - 0 Slovaquie : Nick Woltemade (19e), Serge Gnabry (29e), Leroy Sané (36e et 41e), Ridle Baku (66e) et Assan Ouedraogo (79e)

Irlande du Nord 1 - 0 Luxembourg : Jamie Donley (44e, s.p)

Groupe G :

Malte 2 - 3 Pologne : Irvin Cardona (36e), Teddy Teuma (68e, s.p) / Robert Lewandowski (32e), Pawel Wszolek (59e) et Piotr Zielinski (85e)

Pays-Bas 4 - 0 Lituanie : Tijjani Reijnders (16e), Cody Gapko (58e), Xavi Simons (60e) et Donyell Malen (62e)

Groupe L :

Tchéquie 6 - 0 Gibraltar : David Doudera (5e), Tomas Chory (18e), Vladimir Coufal (32e), Adam Karabec (39e), Tomas Soucek (44e) et Robin Hranac (51e)

Monténégro 2 - 3 Croatie : Milutin Osmajić (3e), Nikola Krstović (17e) / Ivan Perišić (37e), Kristijan Jakic (73e) et Nikola Vlasic (87e)