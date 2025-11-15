L’Allemagne de Julian Nagelsmann se fait complètement détruire !

Victorieuse du Luxembourg vendredi soir (2-0), l’Allemagne est pourtant encore loin d’un billet pour le Mondial 2026. À égalité de points avec la Slovaquie, la Mannschaft jouera une finale décisive lundi soir pour assurer la première place et une place aux États-Unis. Mais au lendemain d’une victoire arrachée contre la modeste équipe du Luxembourg grâce à un doublé de Nick Woltemade, les hommes de Julian Nagelsmann ne rassurent pas et ont encore essuyé de nombreuses critiques de la presse locale.

«Après les 45 premières minutes du match d’hier contre le Luxembourg, gagner la Coupe du monde semble presque absurde. Le Luxembourg était clairement la meilleure équipe, et l’Allemagne a eu de la chance de rentrer aux vestiaires sans avoir encaisser de buts», explique nos confrères de Fussball Transfers, car la prestation sur le terrain laissait clairement à désirer et le Luxembourg a même été la meilleure équipe de la première période. «La défense, emmenée par le capitaine Jonathan Tah (29 ans), s’est montrée fébrile. L’attaque, avec le retour de l’international allemand Leroy Sané, a été globalement inefficace», écrit Bild, qui a donné la note de 5 à la charnière Anton-Tah. Et dans les médias allemands, la meilleure note est 1 et la pire est 6.

Une défense inquiétante et une attaque en panne

Le quotidien allemand a même ironiquement salué la prestation du gardien Oliver Baumann, qui a touché le ballon presque autant de fois (33) en première mi-temps que les attaquants Serge Gnabry (22) et Nick Woltemande (18) réunis. Kicker parle d’une «quasi-déroute (…) Un doublé de Woltemade a sauvé l’Allemagne d’une soirée qui aurait pu devenir un chapitre très sombre de l’histoire des quadruples champions du monde», est-il écrit, alors que les leaders n’ont clairement pas tenu leur rang.

«En première mi-temps, nous avons mal débuté. Il nous a fallu du temps pour trouver notre rythme. Le Luxembourg a eu des occasions et aurait même dû ouvrir le score. En seconde période, nous avons été bien meilleurs, nous avons mieux maîtrisé le jeu, marqué deux buts et mérité notre victoire. Nous prenons les 3 points», a même livré l’entraîneur Julian Nagelsmann après la rencontre, rejoint par le buteur Woltemade qui reconnait une première période «très mal maitrisée». Pour rappel, la Mannschaft n’a besoin que d’un match nul pour assurer son billet au Mondial 2026, mais va devoir clairement montrer un meilleur visage pour y parvenir.